Чоловік, який виграв сучасний особняк, втік із "будинку мрії" через 3 дні (фото)

Чоловік виграв головний приз у лотереї Omaze. Пізніше він дізнався, що берегова ерозія загрожує зруйнувати скелю, на якій стоїть його новий будинок і вирішив відмовитися від нього.

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Британець Глен Елмі, робітник-ливарник із Волсолла, виграв розкішний особняк на узбережжі Девона в рамках благодійної лотереї Omaze, але його щастя виявилося недовгим. Попри захват від перемоги й плани на сімейний відпочинок в унікальному будинку, чоловік вирішив відмовитися від призу всього через три дні після в'їзду. Про цю історію згадує Daily Star.

Виграна нерухомість — футуристичний Stealth House у стилі Джеймса Бонда з басейном і панорамним видом на океан — оцінювалася в 3 мільйони фунтів стерлінгів. Глен зізнавався, що це був будинок його мрії.

"Якби я сам його проєктував, він мав би саме такий вигляд", — говорив британець.

Глен Елмі виграв головний приз у лотереї Omaze Фото: Jam Press

Але незабаром захоплення змінилося тривогою. Причиною стала стурбованість ерозією берегової лінії: один із кутів будівлі розташований лише за два метри від краю обриву. Елмі вважав за краще повернути ключі й запросив грошову компенсацію, еквівалентну вартості будинку.

Компанія Omaze відкинула побоювання.

"Професійні перевірки не виявили суттєвих ризиків, пов'язаних з ерозією. Будинок повністю застрахований", — заявив представник.

Чоловік швидко в'їхав у новий будинок, бажаючи почати нове розкішне життя Фото: Jam Press

Однак місцеві жителі стверджують, що побоювання не безпідставні: у районі часто відбуваються зсуви ґрунту, а узбережжям розставлено попереджувальні знаки про каміння, що падає.

З моменту перемоги Глен не повертався в Stealth House, і, за словами очевидців, будинок залишається порожнім.

"Ми більше не бачили тут Елмі. Ходять чутки, що через розташування будинок складно застрахувати й продати", — розповів один із сусідів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка викопала тунель під будинком і підкорила соцмережі. Дівчина, відома як Кала, прославилася своїми публікаціями про будівництво бункера. Її історія викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж і сусідів, одні захоплюються її завзятістю, інші стурбовані можливими наслідками.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.