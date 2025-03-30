Чоловік, який виграв сучасний особняк, втік із "будинку мрії" через 3 дні (фото)
Чоловік виграв головний приз у лотереї Omaze. Пізніше він дізнався, що берегова ерозія загрожує зруйнувати скелю, на якій стоїть його новий будинок і вирішив відмовитися від нього.
Британець Глен Елмі, робітник-ливарник із Волсолла, виграв розкішний особняк на узбережжі Девона в рамках благодійної лотереї Omaze, але його щастя виявилося недовгим. Попри захват від перемоги й плани на сімейний відпочинок в унікальному будинку, чоловік вирішив відмовитися від призу всього через три дні після в'їзду. Про цю історію згадує Daily Star.
Виграна нерухомість — футуристичний Stealth House у стилі Джеймса Бонда з басейном і панорамним видом на океан — оцінювалася в 3 мільйони фунтів стерлінгів. Глен зізнавався, що це був будинок його мрії.
"Якби я сам його проєктував, він мав би саме такий вигляд", — говорив британець.
Але незабаром захоплення змінилося тривогою. Причиною стала стурбованість ерозією берегової лінії: один із кутів будівлі розташований лише за два метри від краю обриву. Елмі вважав за краще повернути ключі й запросив грошову компенсацію, еквівалентну вартості будинку.
Компанія Omaze відкинула побоювання.
"Професійні перевірки не виявили суттєвих ризиків, пов'язаних з ерозією. Будинок повністю застрахований", — заявив представник.
Однак місцеві жителі стверджують, що побоювання не безпідставні: у районі часто відбуваються зсуви ґрунту, а узбережжям розставлено попереджувальні знаки про каміння, що падає.
З моменту перемоги Глен не повертався в Stealth House, і, за словами очевидців, будинок залишається порожнім.
"Ми більше не бачили тут Елмі. Ходять чутки, що через розташування будинок складно застрахувати й продати", — розповів один із сусідів.
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