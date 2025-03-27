Мужчина заметил в холодильнике бабушки десерт 1990-х годов: как он выглядел (фото)

Фотография двух банок мороженного, пролежавших в морозилке с конца 90-х, неожиданно вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. Своим мнением по этому поводу поделился Джонатан Рейно, эксперт в области пищевых наук.

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Пользователь Reddit спровоцировал вирусное обсуждение, обнаружив в морозилке своей бабушки сорбет, залежавшийся десятилетиями.

Пользователь u/RedditUserror поделился фотографиями двух винтажных банок мороженного Häagen-Dazs : со вкусом персика, срок годности которого истек в августе 1999 года, и еще более старого сорта с малиной, срок годности которого истек в феврале 1997 года. Удивительное открытие быстро привлекло внимание пользователей форума.

"Я нашел в морозилке моей бабушки сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 годов", — написал он.

Сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 годов Фото: Reddit

Неожиданная находка вызвала любопытство относительно того, как долго на самом деле могут храниться замороженные продукты. Джонатан Рейно, эксперт в области пищевых наук, основатель и генеральный директор биотехнологической компании Copperprotek, поделился своим мнением.

Его компания разработала раствор с микрочастицами меди, предназначенный для сохранения мяса и других белков в течение длительного времени.

"Найти сорбет Häagen-Dazs 1999 года, спрятанный в морозилке бабушки, — это безумие", — сказал он.

Сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 годов Фото: Reddit

С научной точки зрения, Райно объяснил, что замораживание пищи теоретически может сохранить ее на неопределенный срок, останавливая бактериальную активность, которая является основной причиной порчи пищи. Однако он предостерег от употребления пищи, замороженной на длительный срок.

"Даже в условиях заморозки продукты со временем будут портиться. Хотя можно избежать пищевого отравления, употребляя такие продукты, они будут не такими вкусными, и поэтому я бы не рекомендовал их", — сказал он.

Он добавил, что замороженные молочные и фруктовые продукты, такие как сорбет, со временем, как правило, страдают от обезвоживания, поскольку влага вытягивается на поверхность и кристаллизуется в лед. Это, наряду с деградацией жира в молочных продуктах, приводит к заметному ухудшению текстуры и качества.

Сообщество Reddit было в восторге от ностальгического и слегка тревожного открытия.

"Этот сорбет уже достаточно взрослый, чтобы пить, голосовать и подавать заявки на ипотеку", "Его место в музее", "Этот сорбет старше, чем большинство людей, читающих эти комментарии", "Сорбету столько же лет, сколько мне, а мои колени уже начинают болеть. Оставайся в морозилке, пока можешь, мой друг", — писали они.

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