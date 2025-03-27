Чоловік помітив у холодильнику бабусі десерт 1990-х років: який він мав вигляд (фото)

Фотографія двох банок морозива, що пролежали в морозилці з кінця 90-х, несподівано викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Своєю думкою з цього приводу поділився Джонатан Рейно, експерт у галузі харчових наук.

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Користувач Reddit спровокував вірусне обговорення, виявивши в морозилці своєї бабусі сорбет, що залежався десятиліттями.

Користувач u/RedditUserror поділився фотографіями двох вінтажних банок морозива Häagen-Dazs: зі смаком персика, термін придатності якого сплив у серпні 1999 року, і ще старішого сорту з малиною, термін придатності якого сплив у лютому 1997 року. Дивовижне відкриття швидко привернуло увагу користувачів форуму.

"Я знайшов у морозилці моєї бабусі сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 років", — написав він.

Сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 років Фото: Reddit

Несподівана знахідка викликала цікавість щодо того, як довго насправді можуть зберігатися заморожені продукти. Джонатан Рейно, експерт у галузі харчових наук, засновник і генеральний директор біотехнологічної компанії Copperprotek, поділився своєю думкою.

Його компанія розробила розчин із мікрочастинками міді, призначений для збереження м'яса та інших білків протягом тривалого часу.

"Знайти сорбет Häagen-Dazs 1999 року, захований у морозилці бабусі, — це божевілля", — сказав він.

Сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 років Фото: Reddit

З наукової точки зору, Райно пояснив, що заморожування їжі теоретично може зберегти її на невизначений термін, зупиняючи бактеріальну активність, яка є основною причиною псування їжі. Однак він застеріг від вживання їжі, замороженої на тривалий термін.

"Навіть в умовах заморозки продукти з часом псуватимуться. Хоча можна уникнути харчового отруєння, вживаючи такі продукти, вони будуть не такими смачними, і тому я б не рекомендував їх", — сказав він.

Він додав, що заморожені молочні та фруктові продукти, як-от сорбет, з часом, як правило, страждають від зневоднення, оскільки волога витягується на поверхню і кристалізується в лід. Це, поряд із деградацією жиру в молочних продуктах, призводить до помітного погіршення текстури та якості.

Спільнота Reddit була в захваті від ностальгічного і злегка тривожного відкриття.

"Цей сорбет уже достатньо дорослий, щоб пити, голосувати й подавати заявки на іпотеку", "Його місце в музеї", "Цей сорбет старший за більшість людей, які читають ці коментарі", "Сорбету стільки ж років, скільки мені, а мої коліна вже починають боліти. Залишайся в морозилці, поки можеш, мій друже", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річна жінка шокувала людей вмістом своєї аптечки. Старі ліки і рідкісні препарати, знайдені в будинку бабусі Мерилін Беннок, перетворили звичайне сімейне відео на справжній хіт у соцмережах.

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