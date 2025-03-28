Тайник под ногами: мужчина случайно наткнулся скрытое помещение во время ремонта (фото)

Мужчина поделился серией снимков комнаты "размером с коробку", которую он обнаружил, сняв плитку в ванной. Он обратился к пользователям соцсетей за помощью, пытаясь выяснить ее назначение.

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Житель Великобритании во время ремонта своего нового дома неожиданно обнаружил скрытое помещение — небольшую "комнату размером с коробку" — и теперь ломает голову, как с умом использовать находку. Об этом он написал на популярном форуме Reddit.

Мужчина поделился фотографиями, надеясь узнать, для чего изначально предназначалась таинственная комната под ванной и можно ли ее приспособить под полезное помещение.

По словам автора поста, его дом расположен на склоне, и доступ к нему возможен с так называемого среднего этажа. Именно здесь, под полом ванной, он и наткнулся на изолированное пустое пространство.

"Комната идеально совпадает с гостиной, так что я мог бы добавить дверь и использовать ее как еще одну комнату", — написал он, уточнив, что для этого потребуется установка балки, поскольку стена — несущая.

Небольшая комната находится под ванной Фото: Reddit Мужчина планирует проделать дверь к комнате Фото: Reddit

Пользователи соцсетей не остались в стороне и начали делиться своими теориями и личным опытом. Одни предположили, что помещение могло быть частью системы управления влажностью в доме на склоне, другие — что такие зоны часто используются как склады или просто остаются недоступными. Один пользователь рассказал, как в похожей ситуации превратил подобное пространство в кладовую, не прибегая к масштабной перестройке.

Некоторые, впрочем, призвали к осторожности. Один из комментаторов предупредил, что без инженерной оценки проект может быть рискованным.

"Стена, которую вы хотите прорезать, скорее всего, подпорная. Любые изменения без учета этого могут привести к серьезным повреждениям конструкции", — написал он.

Ранее Фокус сообщал, что ремонт обернулся неожиданной находкой в старинном доме. Женщина по имени Аби заметила в своем новом жилье потайную комнату, скрытую под полом. Как выяснилось, это был тайник, где в 16–17 веках прятались католические священники, спасаясь от преследований.

Также стало известно, что город-призрак, в котором жили 12 тысяч человек, пустует 12 лет. Массивные дома, казармы, школы, супермаркет и автозаправки были покинуты людьми. Многие здания до сих пор остаются в хорошем состоянии, что придает месту еще большую мистичность.