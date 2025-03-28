Схованка під ногами: чоловік випадково натрапив на приховане приміщення під час ремонту (фото)

Чоловік поділився серією знімків кімнати "розміром з коробку", яку він виявив, знявши плитку у ванній. Він звернувся до користувачів соцмереж по допомогу, намагаючись з'ясувати її призначення.

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Мешканець Великої Британії під час ремонту свого нового будинку несподівано виявив приховане приміщення — невелику "кімнату розміром з коробку" — і тепер ламає голову, як з розумом використати знахідку. Про це він написав на популярному форумі Reddit.

Чоловік поділився фотографіями, сподіваючись дізнатися, для чого спочатку призначалася таємнича кімната під ванною і чи можна її пристосувати під корисне приміщення.

За словами автора поста, його будинок розташований на схилі, і доступ до нього можливий з так званого середнього поверху. Саме тут, під підлогою ванної, він і натрапив на ізольований порожній простір.

"Кімната ідеально збігається з вітальнею, тож я міг би додати двері та використовувати її як ще одну кімнату", — написав він, уточнивши, що для цього знадобиться встановлення балки, оскільки стіна — опорна.

Невелика кімната знаходиться під ванною Фото: Reddit Чоловік планує зробити двері до кімнати Фото: Reddit

Користувачі соцмереж не залишилися осторонь і почали ділитися своїми теоріями та особистим досвідом. Одні припустили, що приміщення могло бути частиною системи управління вологістю в будинку на схилі, інші — що такі зони часто використовуються як склади або просто залишаються недоступними. Один користувач розповів, як у схожій ситуації перетворив подібний простір на комору, не вдаючись до масштабної перебудови.

Дехто, втім, закликав до обережності. Один із коментаторів попередив, що без інженерної оцінки проєкт може бути ризикованим.

"Стіна, яку ви хочете прорізати, найімовірніше, підпірна. Будь-які зміни без урахування цього можуть призвести до серйозних пошкоджень конструкції", — написав він.

Раніше Фокус повідомляв, що ремонт обернувся несподіваною знахідкою в старовинному будинку. Жінка на ім'я Абі помітила у своєму новому житлі потаємну кімнату, приховану під підлогою. Як з'ясувалося, це була схованка, де в 16-17 століттях ховалися католицькі священики, рятуючись від переслідувань.

Також стало відомо, що місто-привид, у якому жили 12 тисяч осіб, пустує 12 років. Масивні будинки, казарми, школи, супермаркет і автозаправки були покинуті людьми. Багато будівель досі залишаються в хорошому стані, що надає місцю ще більшої містичності.