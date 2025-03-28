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МирФан

Женщина показала пасхальные яйца, которые пролежали 35 лет: как они выглядят (видео)

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Фото: TikTok | Среди снимков девушка обнаружила фото, на котором ее родители красят пасхальные яйца

Каталина Энн случайно сделала удивительное открытие. Пролистывая старый семейный альбом, она поняла, что недавно подаренные бабушкой пасхальные яйца были покрашены ее родителями еще в 1990-х.

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Своей историей девушка поделилась в одном из своих видео в TikTok. Ролик стал вирусным и набрал уже более 6,8 миллиона просмотров.

Все началось с того, что Каталина решила пролистать семейный альбом с фотографиями начала 1990-х годов. Среди снимков она обнаружила фото, на котором ее родители красят пасхальные яйца, а следом — изображение самих готовых яиц. Что поразило девушку — она узнала в этих яйцах те самые, которые бабушка недавно подарила ей в реальной жизни.

Ранее она считала их декоративными, полыми. Однако, услышав внутри "небольшой шум", решила вскрыть одно из них — и оказалось, что внутри находится настоящее яйцо, за десятилетия полностью затвердевшее.

"Эта женщина хранила эти яйца 35 лет", — была потрясена Каталина.

Пользователи TikTok не остались равнодушными: одни удивлялись, как яйца не начали пахнуть за столько лет, другие критиковали девушку за то, что она разбила семейную реликвию. Нашлись и те, кто был шокирован самим фактом, что 1990-е уже стали "древностью".

Ранее Фокус сообщал, что 91-летняя женщина шокировала людей содержимым своей аптечки. Старые лекарства и редкие препараты, найденные в доме бабушки Мэрилин Бэннок, превратили обычное семейное видео в настоящий хит в соцсетях.

Также стало известно, что мужчина дал девушке банковскую карту и был шокирован тем, сколько она потратила на печенье. Обычная просьба купить продукты обернулась сюрпризом. Девушка потратила деньги своего парня не только на ингредиенты, но и на дорогую кухонную технику, что вызвало ажиотаж в сети.