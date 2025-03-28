Женщина показала пасхальные яйца, которые пролежали 35 лет: как они выглядят (видео)

Каталина Энн случайно сделала удивительное открытие. Пролистывая старый семейный альбом, она поняла, что недавно подаренные бабушкой пасхальные яйца были покрашены ее родителями еще в 1990-х.

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Своей историей девушка поделилась в одном из своих видео в TikTok. Ролик стал вирусным и набрал уже более 6,8 миллиона просмотров.

Все началось с того, что Каталина решила пролистать семейный альбом с фотографиями начала 1990-х годов. Среди снимков она обнаружила фото, на котором ее родители красят пасхальные яйца, а следом — изображение самих готовых яиц. Что поразило девушку — она узнала в этих яйцах те самые, которые бабушка недавно подарила ей в реальной жизни.

Ранее она считала их декоративными, полыми. Однако, услышав внутри "небольшой шум", решила вскрыть одно из них — и оказалось, что внутри находится настоящее яйцо, за десятилетия полностью затвердевшее.

"Эта женщина хранила эти яйца 35 лет", — была потрясена Каталина.

Пользователи TikTok не остались равнодушными: одни удивлялись, как яйца не начали пахнуть за столько лет, другие критиковали девушку за то, что она разбила семейную реликвию. Нашлись и те, кто был шокирован самим фактом, что 1990-е уже стали "древностью".

Ранее Фокус сообщал, что 91-летняя женщина шокировала людей содержимым своей аптечки. Старые лекарства и редкие препараты, найденные в доме бабушки Мэрилин Бэннок, превратили обычное семейное видео в настоящий хит в соцсетях.

Также стало известно, что мужчина дал девушке банковскую карту и был шокирован тем, сколько она потратила на печенье. Обычная просьба купить продукты обернулась сюрпризом. Девушка потратила деньги своего парня не только на ингредиенты, но и на дорогую кухонную технику, что вызвало ажиотаж в сети.