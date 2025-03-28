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Жінка показала великодні яйця, які пролежали 35 років: який вони мають вигляд (відео)

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Фото: TikTok | Серед знімків дівчина виявила фото, на якому її батьки фарбують великодні яйця

Каталіна Енн випадково зробила дивовижне відкриття. Гортаючи старий сімейний альбом, вона зрозуміла, що нещодавно подаровані бабусею великодні яйця були пофарбовані її батьками ще в 1990-х.

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Своєю історією дівчина поділилася в одному зі своїх відео в TikTok. Ролик став вірусним і набрав уже понад 6,8 мільйона переглядів.

Усе почалося з того, що Каталіна вирішила перегорнути сімейний альбом з фотографіями початку 1990-х років. Серед знімків вона виявила фото, на якому її батьки фарбують великодні яйця, а слідом — зображення самих готових яєць. Що вразило дівчину — вона впізнала в цих яйцях ті самі, які бабуся нещодавно подарувала їй у реальному житті.

Раніше вона вважала їх декоративними, порожнистими. Однак, почувши всередині "невеликий шум", вирішила розкрити одне з них — і виявилося, що всередині знаходиться справжнє яйце, яке за десятиліття повністю затверділо.

"Ця жінка зберігала ці яйця 35 років", — була приголомшена Каталіна.

Користувачі TikTok не залишилися байдужими: одні дивувалися, як яйця не почали пахнути за стільки років, інші критикували дівчину за те, що вона розбила сімейну реліквію. Знайшлися й ті, хто був шокований самим фактом, що 1990-ті вже стали "старовиною".

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річна жінка шокувала людей вмістом своєї аптечки. Старі ліки й рідкісні препарати, знайдені в будинку бабусі Мерилін Беннок, перетворили звичайне сімейне відео на справжній хіт у соцмережах.

Також стало відомо, що чоловік дав дівчині банківську карту і був шокований тим, скільки вона витратила на печиво. Звичайне прохання купити продукти обернулося сюрпризом. Дівчина витратила гроші свого хлопця не тільки на інгредієнти, а й на дорогу кухонну техніку, що викликало ажіотаж у мережі.