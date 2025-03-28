Жінка показала великодні яйця, які пролежали 35 років: який вони мають вигляд (відео)

Каталіна Енн випадково зробила дивовижне відкриття. Гортаючи старий сімейний альбом, вона зрозуміла, що нещодавно подаровані бабусею великодні яйця були пофарбовані її батьками ще в 1990-х.

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Своєю історією дівчина поділилася в одному зі своїх відео в TikTok. Ролик став вірусним і набрав уже понад 6,8 мільйона переглядів.

Усе почалося з того, що Каталіна вирішила перегорнути сімейний альбом з фотографіями початку 1990-х років. Серед знімків вона виявила фото, на якому її батьки фарбують великодні яйця, а слідом — зображення самих готових яєць. Що вразило дівчину — вона впізнала в цих яйцях ті самі, які бабуся нещодавно подарувала їй у реальному житті.

Раніше вона вважала їх декоративними, порожнистими. Однак, почувши всередині "невеликий шум", вирішила розкрити одне з них — і виявилося, що всередині знаходиться справжнє яйце, яке за десятиліття повністю затверділо.

"Ця жінка зберігала ці яйця 35 років", — була приголомшена Каталіна.

Користувачі TikTok не залишилися байдужими: одні дивувалися, як яйця не почали пахнути за стільки років, інші критикували дівчину за те, що вона розбила сімейну реліквію. Знайшлися й ті, хто був шокований самим фактом, що 1990-ті вже стали "старовиною".

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річна жінка шокувала людей вмістом своєї аптечки. Старі ліки й рідкісні препарати, знайдені в будинку бабусі Мерилін Беннок, перетворили звичайне сімейне відео на справжній хіт у соцмережах.

Також стало відомо, що чоловік дав дівчині банківську карту і був шокований тим, скільки вона витратила на печиво. Звичайне прохання купити продукти обернулося сюрпризом. Дівчина витратила гроші свого хлопця не тільки на інгредієнти, а й на дорогу кухонну техніку, що викликало ажіотаж у мережі.