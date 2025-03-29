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МирФан

Хозяйка не была готова к тому, что именно вылупится из "вареного" куриного яйца (фото)

Женщина показала, что вылупилось из куриного яйца, увиденное удивило пользователей сети, что там было, курьезы
Фото: Pixels | Женщина купила куриные яйца, чтобы завести цыплят

У Кейли Бугарин из Южной Каролины (США) есть 17 несушек кур. Недавно женщина приобрела девять яиц для высиживания цыплят. Однако на 21-й день инкубационного периода, когда должны были вылупляться птенцы, она заметила кое-что необычное.

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Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok.

Кейли заносила невылупившиеся куриные яйца в дом и заметила, что одно из них имеет необычную скорлупу. "Протирая его бумажным полотенцем, я увидела, что часть скорлупы отпала. Но вместо желтка там было что-то похожее на белок вареного яйца", — рассказала хозяйка.

Сначала женщина решила, что птенец погиб, однако согрела его в руках — и цыпленок неожиданно защебетал. "Я была шокирована", — призналась взволнованная американка.

Она немедленно вернула птенца под наседку. Уже через несколько часов детеныш высох, полностью оперился и выглядел так же здорово, как другие новорожденные птенцы.

Кейли поделилась этим удивительным моментом в TikTok. Однако реакция аудитории была неоднозначной — от советов по правильному обращению с инкубационными яйцами до обвинений в жестоком обращении с животными. Некоторые пользователи сети даже предположили, что это видео постановка.

Женщина показала, что вылупилось из куриного яйца, увиденное удивило пользователей сети, что там было, курьезы Fullscreen
Из "вареного" яйца вылупился живой цыпленок
Фото: TikTok

"Я колебалась, публиковать ли ролик, потому что знала, что он спровоцирует споры. Люди критиковали все: как я собираю яйца, чем кормлю кур, как использую инкубатор", — отметила хозяйка.

Несмотря на критику, она планирует и в дальнейшем документировать свой опыт сельской жизни: "Моя страница создана для того, чтобы показывать, как мы с сыном ухаживаем за животными. Я хотела показать реалистичную жизнь, а не то, что обычно демонстрируют популярные блогеры".

По ее словам, через шесть недель спасенный цыпленок превратился в здорового молодого петушка — самого крупного из всего выводка. "Он полон жизни, как и остальные малыши. С нетерпением жду, когда он вырастет и станет защитником нашей стаи", — поделилась хозяйка.

Напомним, мать шестерых детей с Оаху (Гавайи, США) заметила на своем заднем дворе дикую курицу, которая спокойно прогуливалась неподалеку от дома. Сперва женщина не придала значения неожиданной гостье, но через несколько дней ее ждал сюрприз. В вирусном видео, опубликованном в TikTok, видно, как птица приводит из кустов своих четырех маленьких цыплят.