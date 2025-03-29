Хозяйка не была готова к тому, что именно вылупится из "вареного" куриного яйца (фото)

У Кейли Бугарин из Южной Каролины (США) есть 17 несушек кур. Недавно женщина приобрела девять яиц для высиживания цыплят. Однако на 21-й день инкубационного периода, когда должны были вылупляться птенцы, она заметила кое-что необычное.

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Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok.

Кейли заносила невылупившиеся куриные яйца в дом и заметила, что одно из них имеет необычную скорлупу. "Протирая его бумажным полотенцем, я увидела, что часть скорлупы отпала. Но вместо желтка там было что-то похожее на белок вареного яйца", — рассказала хозяйка.

Сначала женщина решила, что птенец погиб, однако согрела его в руках — и цыпленок неожиданно защебетал. "Я была шокирована", — призналась взволнованная американка.

Она немедленно вернула птенца под наседку. Уже через несколько часов детеныш высох, полностью оперился и выглядел так же здорово, как другие новорожденные птенцы.

Кейли поделилась этим удивительным моментом в TikTok. Однако реакция аудитории была неоднозначной — от советов по правильному обращению с инкубационными яйцами до обвинений в жестоком обращении с животными. Некоторые пользователи сети даже предположили, что это видео постановка.

Из "вареного" яйца вылупился живой цыпленок Фото: TikTok

"Я колебалась, публиковать ли ролик, потому что знала, что он спровоцирует споры. Люди критиковали все: как я собираю яйца, чем кормлю кур, как использую инкубатор", — отметила хозяйка.

Несмотря на критику, она планирует и в дальнейшем документировать свой опыт сельской жизни: "Моя страница создана для того, чтобы показывать, как мы с сыном ухаживаем за животными. Я хотела показать реалистичную жизнь, а не то, что обычно демонстрируют популярные блогеры".

По ее словам, через шесть недель спасенный цыпленок превратился в здорового молодого петушка — самого крупного из всего выводка. "Он полон жизни, как и остальные малыши. С нетерпением жду, когда он вырастет и станет защитником нашей стаи", — поделилась хозяйка.

Напомним, мать шестерых детей с Оаху (Гавайи, США) заметила на своем заднем дворе дикую курицу, которая спокойно прогуливалась неподалеку от дома. Сперва женщина не придала значения неожиданной гостье, но через несколько дней ее ждал сюрприз. В вирусном видео, опубликованном в TikTok, видно, как птица приводит из кустов своих четырех маленьких цыплят.