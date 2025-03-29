Господиня не була готова до того, що саме вилупиться з "вареного" курячого яйця (фото)

У Кейлі Бугарін з Південної Кароліни (США) має 17 несучок курей. Нещодавно жінка придбала дев'ять яєць для висиджування курчат. Однак на 21-й день інкубаційного періоду, коли мали вилуплюватися пташенята, вона помітила дещо незвичне.

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Про це жінка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Кейлі заносила курячі яйця, які не вилупились, в будинок й помітила, що одне з них має незвичну шкаралупу. "Протираючи його паперовим рушником, я побачила, що частина шкаралупи відпала. Але замість жовтка там було щось схоже на білок вареного яйця", — розповіла господиня.

Спочатку жінка вирішила, що пташеня загинуло, однак зігріла його в руках — і курча несподівано защебетало. "Я була шокована", — зізналася схвильована американка.

Вона негайно повернула пташеня під квочку. Вже через кілька годин дитинча висохло, повністю оперилося і виглядало так само здорово, як інші новонароджені пташенята.

Кейлі поділилася цим дивовижним моментом у TikTok. Однак реакція аудиторії була неоднозначною — від порад щодо правильного поводження з інкубаційними яйцями до звинувачень у жорстокому поводженні з тваринами. Деякі користувачі мережі навіть припустили, що це відео постановка.

З "вареного" яйця вилопилось живе курча Фото: TikTok

"Я вагалася, чи публікувати ролик, бо знала, що він спровокує суперечки. Люди критикували все: як я збираю яйця, чим годую курей, як використовую інкубатор", — зауважила хазяйка.

Попри критику, вона планує й надалі документувати свій досвід сільського життя: "Моя сторінка створена для того, щоб показувати, як ми з сином доглядаємо за тваринами. Я хотіла показати реалістичне життя, а не те, що зазвичай демонструють популярні блогери".

За її словами, через шість тижнів врятоване курча перетворилося на здорового молодого півника — найбільшого з усього виводка. "Він сповнений життя, як і решта малюків. З нетерпінням чекаю, коли він виросте і стане захисником нашої зграї", — поділилася господиня.

Нагадаємо, мати шістьох дітей з Оаху (Гаваї, США) помітила на своєму задньому дворі дику курку, що спокійно прогулювалася неподалік будинку. Спершу жінка не надала значення несподіваній гості, але через кілька днів її чекав сюрприз. У вірусному відео, опублікованому в TikTok, видно, як птаха приводить з кущів своїх чотирьох маленьких курчат.