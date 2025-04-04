Мужчина сменил замки на своем участке после необычной находки на чердаке (фото)
Новый владелец дома поделился тревожной находкой, сделанной всего через пару дней после его покупки. На чердачном карнизе он обнаружил подушку и одеяло, уложенные так, как будто там недавно кто-то спал.
Об этом пользователь с ником AnnualMeaning2356 рассказал на популярном форуме Reddit.
Побывав на чердаке он заметил подушку и одеяло, аккуратно разложенные так, как будто там кто-то спал. Добраться до этого уголка можно только из одного помещения, что вызвало у нового хозяина немалое беспокойство.
"Я уже поменял замки на входной двери, но чувствую себя довольно неспокойно. Есть идеи?" — написал автор.
По его словам, коробку с кассетами и картину он сам занес в дом, но постельные принадлежности явно были оставлены кем-то другим.
Снимок странной находки вызвал волну обсуждений в комментариях. Одни шутили, что теперь без кошки — не обойтись: она хотя бы поможет объяснить ночные звуки. Другие предполагают, что место могло использоваться кем-то из прежних жильцов. Однако были и более мрачные гипотезы — от скрытых жильцов до шуток о преступниках.
"Он был полицейским и работал по ночам. Это было идеальное место, чтобы поспать в тишине и темноте, вдали от детей", — написал один из пользователей.
Впрочем, разгадка оказалась гораздо прозаичнее. Позже AnnualMeaning2356 опубликовал обновление: прежний владелец дома заехал, чтобы отдать ключи, и признался, что вещи были оставлены на чердаке во время уборки.
"К сожалению, у нас нет незаконного жильца на чердаке. Ну что ж, может быть, в следующий раз?" — с иронией добавил автор.
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