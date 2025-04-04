Чоловік змінив замки на своїй ділянці після незвичайної знахідки на горищі (фото)
Новий власник будинку поділився тривожною знахідкою, зробленою всього за кілька днів після його купівлі. На горищному карнизі він виявив подушку і ковдру, покладені так, ніби там недавно хтось спав.
Про це користувач із ніком AnnualMeaning2356 розповів на популярному форумі Reddit.
Побувавши на горищі, він помітив подушку і ковдру, акуратно розкладені так, ніби там хтось спав. Дістатися до цього куточка можна тільки з одного приміщення, що викликало у нового господаря чимале занепокоєння.
"Я вже поміняв замки на вхідних дверях, але почуваюся досить неспокійно. Є ідеї?" — написав автор.
За його словами, коробку з касетами і картину він сам заніс у будинок, але постільні приналежності явно були залишені кимось іншим.
Знімок дивної знахідки викликав хвилю обговорень у коментарях. Одні жартували, що тепер без кішки — не обійтися: вона хоча б допоможе пояснити нічні звуки. Інші припускають, що місце могло використовуватися кимось із колишніх мешканців. Однак були й більш похмурі гіпотези — від прихованих мешканців до жартів про злочинців.
"Він був поліцейським і працював ночами. Це було ідеальне місце, щоб поспати в тиші й темряві, далеко від дітей", — написав один із користувачів.
Утім, розгадка виявилася набагато прозаїчнішою. Пізніше AnnualMeaning2356 опублікував оновлення: колишній власник будинку заїхав, щоб віддати ключі, і зізнався, що речі були залишені на горищі під час прибирання.
"На жаль, у нас немає незаконного мешканця на горищі. Ну що ж, можливо, наступного разу?" — з іронією додав автор.
Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла на тротуарі запечатану з 1987 року коробку. Пізніше стало зрозуміло, що Енн Трапані зі штату Нью-Йорк, США, знайшла в смітті унікальну реліквію.
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