Секрет идеальной улыбки раскрыт: пес "позаимствовал" протезы хозяйки (фото)

В китайской провинции Фуцзянь произошел курьезный случай, который моментально стал вирусным. Пожилая женщина, потерявшая свои зубные протезы, неожиданно обнаружила их в пасти собственной собаки.

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Об этом пишет Daily Star.

Самоед по кличке 007 буквально "улыбнулся" своей хозяйке, продемонстрировав белоснежную улыбку с ее же зубами. Пока бабушка искала вторую половину протеза в ящиках спальни, один из членов семьи заметил что-то странное у пушистого питомца. Оказалось, 007 примерил на себя недостающий элемент — и получилось это весьма органично.

"Он выглядел потрясенным, но абсолютно невозмутимым, сидел и улыбался. Был скорее похож на Джокера, чем на шпиона", — отметили члены семьи.

Собака с зубным протезом Фото: Jam Press

Забавный эпизод был снят на видео, и пользователи соцсетей моментально начали комментировать необычные кадры:

"Я больше не могу смеяться";

"Я так смеялся, что чуть не задохнулся";

"У всех перед экраном такое же выражение лица, как у собаки".

Как выяснилось, самоед 007 — не единственный четвероногий друг бабушки. В ее доме также живут бордер-колли и далматинец, что, возможно, делает этот случай не последним в серии неожиданных домашних "приключений".

К слову о собаках: на волне популярности остается и японец по прозвищу Токо, известный своими реалистичными собачьими костюмами. Его YouTube-канал насчитывает уже более 73 тысяч подписчиков, хотя публика до сих пор делится мнениями — кто-то восхищается, а кто-то просто не может поверить, что это происходит на самом деле.

Однако многие были встревожены тем, почему Токо решил нарядиться собакой и поместить себя в металлическую клетку, как будто он домашнее животное. Один человек заявил: "Это становится все более и более тревожным".

Ранее Фокус сообщал, что пес притворился мертвым, чтобы не идти гулять, и стал звездой в TikTok. Интернет снова нашел своего героя. На этот раз им стал пес, который наотрез отказался идти на прогулку и с невероятным упрямством лег посреди улицы в Бруклине, Нью-Йорк (США).

Также стало известно, что 16-летняя такса вновь обрела молодость после "побега" из дома. Эмма Питерс из США решила немного "обмануть" свою пожилую собаку, позволив ей сбежать. Ролик быстро стал вирусным в соцсетях.