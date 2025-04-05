Секрет ідеальної посмішки розкрито: пес "запозичив" протези господині (фото)

У китайській провінції Фуцзянь стався курйозний випадок, який моментально став вірусним. Літня жінка, яка втратила свої зубні протези, несподівано виявила їх у пащі власної собаки.

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Про це пише Daily Star.

Самоїд на прізвисько 007 буквально "посміхнувся" своїй господині, продемонструвавши білосніжну посмішку з її ж зубами. Поки бабуся шукала другу половину протеза в шухлядах спальні, один із членів сім'ї помітив щось дивне у пухнастого вихованця. Виявилося, 007 приміряв на себе елемент, якого бракує, — і вийшло це досить органічно.

"Він виглядав приголомшеним, але абсолютно незворушним, сидів і посміхався. Був радше схожий на Джокера, ніж на шпигуна", — зазначили члени родини.

Собака із зубним протезом Фото: Jam Press

Кумедний епізод було знято на відео, і користувачі соцмереж моментально почали коментувати незвичайні кадри:

"Я більше не можу сміятися";

"Я так сміявся, що мало не задихнувся";

"У всіх перед екраном такий самий вираз обличчя, як у собаки".

Як з'ясувалося, самоїд 007 — не єдиний чотирилапий друг бабусі. В її будинку також живуть бордер-коллі та далматинець, що, можливо, робить цей випадок не останнім у серії несподіваних домашніх "пригод".

До слова про собак: на хвилі популярності залишається і японець на прізвисько Токо, відомий своїми реалістичними собачими костюмами. Його YouTube-канал налічує вже понад 73 тисячі підписників, хоча публіка досі ділиться думками — хтось захоплюється, а хтось просто не може повірити, що це відбувається насправді.

Однак багато хто був стривожений тим, чому Токо вирішив вбратися собакою і помістити себе в металеву клітку, наче він домашня тварина. Одна людина заявила: "Це стає все більш і більш тривожним".

Раніше Фокус повідомляв, що пес прикинувся мертвим, щоб не йти гуляти, і став зіркою в TikTok. Інтернет знову знайшов свого героя. Цього разу ним став пес, який навідріз відмовився йти на прогулянку і з неймовірною впертістю ліг посеред вулиці в Брукліні, Нью-Йорк (США).

Також стало відомо, що 16-річна такса знову набула молодості після "втечі" з дому. Емма Пітерс зі США вирішила трохи "обдурити" свою літню собаку, дозволивши їй втекти. Ролик швидко став вірусним у соцмережах.