Чтоб не испортить отдых: стюардесса рассказала, какие блюда не стоит есть на борту самолета

Путешествие на самолете — уже само по себе испытание. Очереди в аэропорту, досмотры, завышенные цены на еду и напитки, постоянные задержки… А если рядом окажется шумный сосед или ребенок, решивший попинать ваше кресло — отпуск может начаться с нервного срыва. Но, как оказалось, есть еще один фактор, способный испортить полет — это то, что вы заказываете поесть.

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Об этом сообщает издание Unilad.

Бортпроводники поделились списком блюд, которые они категорически не рекомендуют брать на борту. Некоторые из них могут не только ухудшить ваше самочувствие, но и вызвать раздражение у окружающих.

1. Резко пахнущие закуски

Кукурузные орехи, чипсы с ароматом барбекю, лука или чеснока — все это может превратить салон самолета в зону химической атаки. Один из членов экипажа признался, что как только кто-то открывает упаковку с барбекю-вкусом, кажется, будто в самолете начался пожар. Находиться в тесном пространстве с сотнями пассажиров и дышать насыщенным "вкусовым букетом" — удовольствие сомнительное.

2. Горячие напитки

Казалось бы, чашечка чая или кофе в небе — мелочь, но приятно. Однако бывший бортпроводник Алекс Куигли предостерегает: вода для этих напитков поступает из специальных резервуаров, которые редко чистят. Более того, остатки напитков по инструкции сливают… в туалет. После такой информации и кофе может показаться не таким уж бодрящим.

3. Газообразующие продукты

Бобы, жирная пища, зеленые овощи, молочные продукты и газировка могут привести к не самым приятным последствиям — как для вас, так и для соседей. В условиях рециркулируемого воздуха запахи никуда не исчезают. А из-за перепадов давления желудок и так ведет себя непредсказуемо. Стоит ли рисковать?

4. Мясо

На первый взгляд — сытно и вкусно. Но, как говорит Алекс, доверять качество и правильное хранение мясных блюд на борту — не лучшая идея. Задержки рейсов, перепады температуры, человеческий фактор — все это может обернуться пищевым отравлением на высоте 10 тысяч метров. А это уже не просто неудобство, а потенциальная угроза здоровью.

5. Алкоголь

Ну и, конечно, алкоголь. Давление, обезвоживание и спиртное — комбинация, мягко говоря, небезопасная. Бортпроводники особенно предостерегают от "Кровавой Мэри" — соленый томатный сок с алкоголем еще больше сушит организм. Лучше пить воду — это, по словам экипажа, единственное, что действительно стоит употреблять в самолете.

Так что в следующий раз, выбирая между чипсами с луковым вкусом и бананом, подумайте не только о вкусе, но и о своих спутниках по полету — и о себе тоже.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.