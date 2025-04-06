Щоб не зіпсувати відпочинок: стюардеса розповіла, які страви не варто їсти на борту літака

Подорож літаком — уже сама по собі випробування. Черги в аеропорту, огляди, завищені ціни на їжу і напої, постійні затримки... А якщо поруч опиниться галасливий сусід або дитина, яка вирішила попінати ваше крісло, — відпустка може початися з нервового зриву. Але, як виявилося, є ще один фактор, здатний зіпсувати політ — це те, що ви замовляєте поїсти.

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Про це повідомляє видання Unilad.

Бортпровідники поділилися списком страв, які вони категорично не рекомендують брати на борту. Деякі з них можуть не тільки погіршити ваше самопочуття, а й викликати роздратування в оточуючих.

1. Закуски з різким запахом

Кукурудзяні горіхи, чіпси з ароматом барбекю, цибулі або часнику — все це може перетворити салон літака на зону хімічної атаки. Один із членів екіпажу зізнався, що щойно хтось відкриває упаковку з барбекю-смаком, здається, ніби в літаку почалася пожежа. Перебувати в тісному просторі з сотнями пасажирів і дихати насиченим "смаковим букетом" — задоволення сумнівне.

2. Гарячі напої

Здавалося б, чашечка чаю чи кави в небі — дрібниця, але приємно. Однак колишній бортпровідник Алекс Куіглі застерігає: вода для цих напоїв надходить зі спеціальних резервуарів, які рідко чистять. Ба більше, залишки напоїв за інструкцією зливають... у туалет. Після такої інформації і кава може здатися не такою вже бадьорою.

3. Газоутворювальні продукти

Боби, жирна їжа, зелені овочі, молочні продукти та газована вода можуть призвести до не найприємніших наслідків — як для вас, так і для сусідів. В умовах рециркульованого повітря запахи нікуди не зникають. А через перепади тиску шлунок і так поводиться непередбачувано. Чи варто ризикувати?

4. М'ясо

На перший погляд — ситно і смачно. Але, як каже Алекс, довіряти якість і правильне зберігання м'ясних страв на борту — не найкраща ідея. Затримки рейсів, перепади температури, людський фактор — усе це може обернутися харчовим отруєнням на висоті 10 тисяч метрів. А це вже не просто незручність, а потенційна загроза здоров'ю.

5. Алкоголь

Ну і, звісно, алкоголь. Тиск, зневоднення і спиртне — комбінація, м'яко кажучи, небезпечна. Бортпровідники особливо застерігають від "Кривавої Мері" — солоний томатний сік з алкоголем ще більше сушить організм. Краще пити воду — це, за словами екіпажу, єдине, що справді варто вживати в літаку.

Тож наступного разу, обираючи між чіпсами з цибулевим смаком і бананом, подумайте не тільки про смак, а й про своїх супутників у польоті — і про себе теж.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки і дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи і вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.