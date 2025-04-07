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МирФан

Мужчина спустя восемь лет брака рассказал, почему боится есть дома

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Фото: Freepik | Иллюстративное фото

Мужчина пожаловался в соцсетях на опасные кулинарные привычки своей жены. Он признался, что за восемь лет брака устал от сырого мяса и переживает за здоровье гостей.

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На популярной платформе Reddit набирает обороты обсуждение истории мужчины, который спустя восемь лет брака откровенно признался, что боится за свое здоровье из-за кулинарных способностей своей жены.

29-летний анонимный пользователь рассказал, что его 28-летняя супруга с уверенностью шеф-повара готовит блюда, которые зачастую оказываются не просто неаппетитными, а потенциально опасными. Мужчина утверждает, что еда жены нередко бывает недоваренной. Он также отметил, что нужно постоянно следить за ее действиями на кухне.

"Я боюсь, что она однажды кого-нибудь убьет", — признался он, описывая, как курица, приготовленная супругой, оказалась розовой внутри спустя всего 10 минут в духовке.

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Иллюстративное фото
Фото: Getty Images

По словам мужчины, жена не реагирует ни на его советы, ни на рецепты из интернета. Даже базовые пропорции воды и риса вызывают у нее недоверие. Несмотря на все это, женщина регулярно приглашает друзей на ужины, однако их принимают все реже.

История вызвала бурную реакцию в сети. Комментаторы посчитали, что мужчина слишком долго терпел ситуацию, а также что его жена демонстрирует "неоправданную уверенность", отказываясь признавать очевидные ошибки.

"Вы были милы, но не добры. Молчание о проблеме только усугубляет ее", — заметил один из пользователей.

Другие указали, что в зрелом возрасте неумение готовить — не оправдание, особенно если человек отказывается учиться. Многие сошлись во мнении, что паре необходимо серьезно поработать над общением и пересмотреть формат совместной жизни, и уж точно отказаться от званых ужинов в ближайшее время.

Ранее Фокус сообщал, что женщина съела 80 устриц за один присест. Жительница Лондона (Англия) по имени Джорджина взбудоражила соцсети, устроив эпичный обед в ресторане Wright Brothers. Женщина заказала 80 устриц — и съела их все, под прицелом камеры.

Также стало известно, что мужчина случайно заказал доставку еды через полмира. 29-летний Ойсин Ленехан, недавно перебравшийся из Северной Ирландии в Австралию, оказался в курьезной ситуации. Мужчина случайно заказал еду за 9600 миль (15,4 тысячи км) от себя.