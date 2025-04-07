Чоловік після восьми років шлюбу розповів, чому боїться їсти вдома

Чоловік поскаржився в соцмережах на небезпечні кулінарні звички своєї дружини. Він зізнався, що за вісім років шлюбу втомився від сирого м'яса і переживає за здоров'я гостей.

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На популярній платформі Reddit набирає обертів обговорення історії чоловіка, який після восьми років шлюбу відверто зізнався, що боїться за своє здоров'я через кулінарні здібності своєї дружини.

29-річний анонімний користувач розповів, що його 28-річна дружина з упевненістю шеф-кухаря готує страви, які часто виявляються не просто неапетитними, а потенційно небезпечними. Чоловік стверджує, що їжа дружини нерідко буває недовареною. Він також зазначив, що потрібно постійно стежити за її діями на кухні.

"Я боюся, що вона одного разу когось уб'є", — зізнався він, описуючи, як курка, яку приготувала дружина, виявилася рожевою всередині лише через 10 хвилин у духовці.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

За словами чоловіка, дружина не реагує ні на його поради, ні на рецепти з інтернету. Навіть базові пропорції води та рису викликають у неї недовіру. Попри все це, жінка регулярно запрошує друзів на вечері, проте їх приймають дедалі рідше.

Історія викликала бурхливу реакцію в мережі. Коментатори вважають, що чоловік занадто довго терпів ситуацію, а також що його дружина демонструє "невиправдану впевненість", відмовляючись визнавати очевидні помилки.

"Ви були милі, але не добрі. Мовчання про проблему тільки посилює її", — зауважив один із користувачів.

Інші вказали, що в зрілому віці невміння готувати — не виправдання, особливо якщо людина відмовляється вчитися. Багато хто зійшовся на думці, що парі необхідно серйозно попрацювати над спілкуванням і переглянути формат спільного життя, і вже точно відмовитися від званих вечорів найближчим часом.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з'їла 80 устриць за один присід. Мешканка Лондона (Англія) на ім'я Джорджина розбурхала соцмережі, влаштувавши епічний обід у ресторані Wright Brothers. Жінка замовила 80 устриць — і з'їла їх усі, під прицілом камери.

Також стало відомо, що чоловік випадково замовив доставку їжі через півсвіту. 29-річний Ойсін Ленехан, який нещодавно перебрався з Північної Ірландії до Австралії, опинився в курйозній ситуації. Чоловік випадково замовив їжу за 9600 миль (15,4 тисячі км) від себе.