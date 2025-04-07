Шокирующий счет от ветеринара: хозяйка кота заплатила $500 за два слова (фото)

Американска по имени Грейс вызвала бурную реакцию в соцсетях после того, как рассказала о визите к ветеринару, обошедшемся ей в 500 долларов.

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Женщина, известная в соцсети X под ником @gracecamille_, поделилась комичной историей о своем коте, которая вызвала бурную реакцию в интернете.

"500 долларов за визит к ветеринару, чтобы снова услышать, что он тревожный и толстый", — написала она в коротком, но выразительном твите.

К посту была приложена фотография ее питомца — упитанного кота с абсолютно растерянным взглядом, лежащего кушетке у ветеринара. Судя по выражению его мордочки, он и правда и тревожен, и недоволен этим визитом не меньше хозяйки и ее парня.

Кот стал звездой соцсетей Фото: X (Twitter)

Пользователи соцсети мгновенно подхватили тему, твит собрал почти 10 миллионов просмотров, десятки тысяч лайков и множество комментариев с юмором, сочувствием и солидарностью

"Я тоже, дружище. Я тоже", "Скажи ему, что все нормально. Я тоже такой", "То же самое говорит обо мне мой терапевт", "Честно говоря, у меня с котом одинаковый диагноз. Мы теперь связаны навеки", — писали они.

Многие также делились историями о собственных питомцах, за которых им приходилось платить кругленькие суммы, чтобы узнать, что те в порядке, просто немного толстенькие.

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