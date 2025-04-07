Шокуючий рахунок від ветеринара: господиня кота заплатила $500 за два слова (фото)

Американка на ім'я Грейс викликала бурхливу реакцію в соцмережах після того, як розповіла про візит до ветеринара, який обійшовся їй у 500 доларів.

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Жінка, відома в соцмережі X під ніком @gracecamille_, поділилася комічною історією про свого кота, яка викликала бурхливу реакцію в інтернеті.

"500 доларів за візит до ветеринара, щоб знову почути, що він тривожний і товстий", — написала вона в короткому, але виразному твіті.

До посту було додано фотографію її вихованця — вгодованого кота з абсолютно розгубленим поглядом, що лежить на кушетці у ветеринара. Судячи з виразу його мордочки, він і справді й стурбований, і незадоволений цим візитом не менше за господиню та її хлопця.

Кіт став зіркою соцмереж Фото: X (Twitter)

Користувачі соцмережі миттєво підхопили тему, твіт зібрав майже 10 мільйонів переглядів, десятки тисяч лайків і безліч коментарів із гумором, співчуттям і солідарністю.

"Я теж, друже. Я теж", "Скажи йому, що все нормально. Я теж такий", "Те ж саме говорить про мене мій терапевт", "Чесно кажучи, у мене з котом однаковий діагноз. Ми тепер пов'язані навіки", — писали вони.

Багато хто також ділився історіями про власних улюбленців, за яких їм доводилося платити кругленькі суми, щоб дізнатися, що з ними все гаразд, просто вони трохи товстенькі.

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