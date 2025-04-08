Женщина легла спать в кровать и вдруг почувствовала, что там шевелится что-то лохматое (фото)

Туристка, которая представляется как Иззи, во время пребывания в хостеле в Гватемале обнаружила, что к ней в кровать пробрался маленький бездомный котенок. Это стало для девушки настоящей неожиданностью.

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Это видео, опубликованное в TikTok, собрало более 200 тысяч просмотров и множество положительных комментариев.

"Я почувствовала что-то лохматое в своей постели, когда спала в общей комнате хостела", — рассказывает девушка в своем 14-секундном видео. На кадрах можно увидеть крошечного пушистого "злоумышленника", который удобно устроился возле ее подушки, чувствуя себя как дома.

Забавный случай произошел во Флоресе — популярной туристической локации в Гватемале. Эта местность известна своей островной атмосферой и непринужденным стилем.

Реакция сети

Реакция интернет-пользователей на эту историю была почти единодушно положительной.

"Почему ты удивлена? Ты же четко сказала, что это комната для совместного проживания", — пошутил один из комментаторов;

Другой добавил: "Честно говоря, это лучший сценарий";

"Могло быть и хуже, если честно... Я проснулся с огромным гекконом", — написал следующий зритель;

"А я проснулась от скорпиона, который ползал по моей ноге в Таиланде", — поделилась своим опытом комментатор Изабелла.

Женщина нашла в своей постели кота Фото: TikTok

Кстати, хостелы остаются популярным вариантом размещения для экономных путешественников, особенно среди миллениалов и представителей поколения Z. Молодые туристы, видимо, не против делить комнату не только с другими туристами, но и с четвероногими друзьями.

Напомним, ранее Фокус писал о британце Джоше Керре, который обратил внимание на интересный факт: отдых в роскошном турецком отеле с системой "все включено" обойдется ему дешевле, чем ежемесячная аренда жилья в центре родного города.

А в парижском отеле Ritz похвастались невероятной находкой — работники отеля обнаружили в мешке пылесоса утерянное бриллиантовое кольцо, принадлежавшее малазийской бизнес-леди. Украшение оценивается в более 800 тысяч долларов, или около 29,5 миллиона гривен.