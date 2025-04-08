Жінка лягла спати у ліжко й раптом відчула, що там ворушиться щось лахмате (фото)
Туристка, яка представляється як Іззі, під час перебування в хостелі у Гватемалі виявила, що до неї в ліжко пробралося маленьке безпритульне кошеня. Це стало для дівчини справжньою несподіванкою.
Це відео, опубліковане в TikTok, зібрало понад 200 тисяч переглядів і безліч позитивних коментарів.
"Я відчула щось лахмате у своєму ліжку, коли спала в загальній кімнаті хостела", — розповідає дівчина у своєму 14-секундному відео. На кадрах можна побачити крихітного пухнастого "зловмисника", що зручно влаштувався біля її подушки, почуваючись як удома.
Кумедний випадок стався у Флоресі — популярній туристичній локації у Гватемалі. Ця місцевість відома своєю острівною атмосферою та невимушеним стилем.
Реакція мережі
Реакція інтернет-користувачів на цю історію була майже одностайно позитивною.
- "Чому ти здивована? Ти ж чітко сказала, що це кімната для спільного проживання", — пожартував один з коментаторів;
- Інший додав: "Чесно кажучи, це найкращий сценарій";
- "Могло бути й гірше, якщо чесно… Я прокинувся з величезним геконом", — написав наступний глядач;
- "А я прокинулася від скорпіона, який повзав по моїй нозі в Таїланді", — поділилася своїм досвідом коментаторка Ізабелла.
До речі, хостели залишаються популярним варіантом розміщення для економних мандрівників, особливо серед міленіалів та представників покоління Z. Молоді мандрівники, видно, не проти ділити кімнату не лише з іншими туристами, але й з чотирилапими друзями.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про британця Джоша Керра, який звернув увагу на цікавий факт: відпочинок у розкішному турецькому готелі з системою "все включено" обійдеться йому дешевше, ніж щомісячна оренда житла в центрі рідного міста.
А в паризькому готелі Ritz сталася неймовірна знахідка — працівники готелю виявили у мішку пилососа загублену діамантову каблучку, що належала малайзійській бізнеследі. Прикраса оцінюється у понад 800 тисяч доларів, або близько 29,5 мільйона гривень.