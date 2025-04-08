Жінка лягла спати у ліжко й раптом відчула, що там ворушиться щось лахмате (фото)

Туристка, яка представляється як Іззі, під час перебування в хостелі у Гватемалі виявила, що до неї в ліжко пробралося маленьке безпритульне кошеня. Це стало для дівчини справжньою несподіванкою.

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Це відео, опубліковане в TikTok, зібрало понад 200 тисяч переглядів і безліч позитивних коментарів.

"Я відчула щось лахмате у своєму ліжку, коли спала в загальній кімнаті хостела", — розповідає дівчина у своєму 14-секундному відео. На кадрах можна побачити крихітного пухнастого "зловмисника", що зручно влаштувався біля її подушки, почуваючись як удома.

Кумедний випадок стався у Флоресі — популярній туристичній локації у Гватемалі. Ця місцевість відома своєю острівною атмосферою та невимушеним стилем.

Реакція мережі

Реакція інтернет-користувачів на цю історію була майже одностайно позитивною.

"Чому ти здивована? Ти ж чітко сказала, що це кімната для спільного проживання", — пожартував один з коментаторів;

Інший додав: "Чесно кажучи, це найкращий сценарій";

"Могло бути й гірше, якщо чесно… Я прокинувся з величезним геконом", — написав наступний глядач;

"А я прокинулася від скорпіона, який повзав по моїй нозі в Таїланді", — поділилася своїм досвідом коментаторка Ізабелла.

Жінка знайшла в своєму ліжку кота Фото: TikTok

До речі, хостели залишаються популярним варіантом розміщення для економних мандрівників, особливо серед міленіалів та представників покоління Z. Молоді мандрівники, видно, не проти ділити кімнату не лише з іншими туристами, але й з чотирилапими друзями.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британця Джоша Керра, який звернув увагу на цікавий факт: відпочинок у розкішному турецькому готелі з системою "все включено" обійдеться йому дешевше, ніж щомісячна оренда житла в центрі рідного міста.

А в паризькому готелі Ritz сталася неймовірна знахідка — працівники готелю виявили у мішку пилососа загублену діамантову каблучку, що належала малайзійській бізнеследі. Прикраса оцінюється у понад 800 тисяч доларів, або близько 29,5 мільйона гривень.