Три слова на незнакомом языке, появившиеся на пляже, потрясли жителей острова (фото)

Три незнакомых слова, появившиеся на скалах в живописной бухте острова Англси (Уэльс), стали причиной общественного резонанса. Местные жители расценили это как вандализм, испортивший природную красоту одной из самых любимых локаций региона.

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Об этом пишет Daily Star.

Жители Остров Англси потрясен актом вандализма: на скалах в уединенной бухте Porth y Santes (Церковная бухта), рядом с Porth Swtan, появились надписи на незнакомом для местных языке. Надписи, выполненные зеленой и фиолетовой краской, вызвали бурю общественного негодования и обсуждения.

Местные жители назвали произошедшее "бездумным и идиотским" поступком, выражая тревогу как по поводу самого акта порчи, так и возможной политической подоплеки. Среди слов, нанесенных на скалы, — "Uzbek", "Diyor" и "shox". Эти слова могут иметь значение на различных языках — от арабского и курдского до узбекского сленга — однако их точный смысл в контексте остается загадкой.

Слова могут иметь значение на различных языках Фото: Facebook Слова могут иметь значение на различных языках Фото: Facebook

Граффити появилось на территории Anglesey Heritage Coast — зоны выдающейся природной красоты, что только усилило общественный резонанс. Местные активисты, профессиональные уборщики и обычные жители предложили помощь в очистке, а власти Англси инициировали расследование инцидента.

Бухта Porth y Santes считается одной из самых живописных и уединенных локаций острова. Чтобы попасть туда, часто приходится совершать непростой путь, но ее спокойствие и природная красота притягивают как туристов, так и местных. Именно поэтому акт вандализма воспринят столь болезненно.

"Сердце разрывается, когда видишь, что кто-то бездумно разрушает то, что дорого многим", "Что за чертовщина!", "Почему? Просто почему?" — пишут пользователи в соцсетях.

Инцидент стал особенно тревожным на фоне недавней волны граффити в порту Амлвч. Жители других районов Англси опасаются, что подобная практика может распространиться, если не принять срочных мер.

Несмотря на стремление к восстановлению, специалисты предупреждают: полное удаление надписей с природных скальных образований может оказаться непростым делом. А это значит, что следы вандализма могут оставаться на виду еще долго.

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