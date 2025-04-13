Три слова незнайомою мовою, що з'явилися на пляжі, приголомшили жителів острова (фото)

Три незнайомих слова, що з'явилися на скелях у мальовничій бухті острова Англсі (Уельс), стали причиною суспільного резонансу. Місцеві жителі розцінили це як вандалізм, що зіпсував природну красу однієї з найулюбленіших локацій регіону.

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Про це пише Daily Star.

Жителі Острів Англсі вражений актом вандалізму: на скелях у відокремленій бухті Porth y Santes (Церковна бухта), поруч із Porth Swtan, з'явилися написи незнайомою для місцевих мовою. Написи, виконані зеленою і фіолетовою фарбою, викликали шквал громадського обурення й обговорення.

Місцеві жителі назвали подію "бездумним і ідіотським" вчинком, висловлюючи тривогу як з приводу самого акту псування, так і можливого політичного підґрунтя. Серед слів, нанесених на скелі, — "Uzbek", "Diyor" і "shox". Ці слова можуть мати значення різними мовами — від арабської та курдської до узбецького сленгу — проте їхній точний сенс у контексті залишається загадкою.

Слова можуть мати значення різними мовами Фото: Facebook Слова можуть мати значення різними мовами Фото: Facebook

Графіті з'явилося на території Anglesey Heritage Coast — зони визначної природної краси, що тільки посилило суспільний резонанс. Місцеві активісти, професійні прибиральники та звичайні жителі запропонували допомогу в очищенні, а влада Англсі ініціювала розслідування інциденту.

Бухта Porth y Santes вважається однією з наймальовничіших і найвіддаленіших локацій острова. Щоб потрапити туди, часто доводиться здійснювати непростий шлях, але її спокій і природна краса притягують як туристів, так і місцевих. Саме тому акт вандалізму сприйнятий настільки болісно.

"Серце розривається, коли бачиш, що хтось бездумно руйнує те, що дорого багатьом", "Що за чортівня!", "Чому? Просто чому?" — пишуть користувачі в соцмережах.

Інцидент став особливо тривожним на тлі нещодавньої хвилі графіті в порту Амлвч. Жителі інших районів Англсі побоюються, що подібна практика може поширитися, якщо не вжити термінових заходів.

Попри прагнення до відновлення, фахівці попереджають: повне видалення написів із природних скельних утворень може виявитися непростою справою. А це означає, що сліди вандалізму можуть залишатися на видноті ще довго.

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