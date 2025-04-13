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Три слова незнайомою мовою, що з'явилися на пляжі, приголомшили жителів острова (фото)

Острів Англсі, британський острів, бухта, пляж, місцеві жителі, туристи, акт вандалізму, три слова, незнайома мова, іноземні слова, райське місце,
Фото: Eric Jones/Wiki | Бухта Porth y Santes вважається однією з наймальовничіших і найвіддаленіших локацій острова

Три незнайомих слова, що з'явилися на скелях у мальовничій бухті острова Англсі (Уельс), стали причиною суспільного резонансу. Місцеві жителі розцінили це як вандалізм, що зіпсував природну красу однієї з найулюбленіших локацій регіону.

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Про це пише Daily Star.

Жителі Острів Англсі вражений актом вандалізму: на скелях у відокремленій бухті Porth y Santes (Церковна бухта), поруч із Porth Swtan, з'явилися написи незнайомою для місцевих мовою. Написи, виконані зеленою і фіолетовою фарбою, викликали шквал громадського обурення й обговорення.

Місцеві жителі назвали подію "бездумним і ідіотським" вчинком, висловлюючи тривогу як з приводу самого акту псування, так і можливого політичного підґрунтя. Серед слів, нанесених на скелі, — "Uzbek", "Diyor" і "shox". Ці слова можуть мати значення різними мовами — від арабської та курдської до узбецького сленгу — проте їхній точний сенс у контексті залишається загадкою.

Острів Англсі, британський острів, бухта, пляж, місцеві жителі, туристи, акт вандалізму, три слова, незнайома мова, іноземні слова, райське місце, Fullscreen
Слова можуть мати значення різними мовами
Фото: Facebook
Острів Англсі, британський острів, бухта, пляж, місцеві жителі, туристи, акт вандалізму, три слова, незнайома мова, іноземні слова, райське місце, Fullscreen
Слова можуть мати значення різними мовами
Фото: Facebook

Графіті з'явилося на території Anglesey Heritage Coast — зони визначної природної краси, що тільки посилило суспільний резонанс. Місцеві активісти, професійні прибиральники та звичайні жителі запропонували допомогу в очищенні, а влада Англсі ініціювала розслідування інциденту.

Бухта Porth y Santes вважається однією з наймальовничіших і найвіддаленіших локацій острова. Щоб потрапити туди, часто доводиться здійснювати непростий шлях, але її спокій і природна краса притягують як туристів, так і місцевих. Саме тому акт вандалізму сприйнятий настільки болісно.

"Серце розривається, коли бачиш, що хтось бездумно руйнує те, що дорого багатьом", "Що за чортівня!", "Чому? Просто чому?" — пишуть користувачі в соцмережах.

Інцидент став особливо тривожним на тлі нещодавньої хвилі графіті в порту Амлвч. Жителі інших районів Англсі побоюються, що подібна практика може поширитися, якщо не вжити термінових заходів.

Попри прагнення до відновлення, фахівці попереджають: повне видалення написів із природних скельних утворень може виявитися непростою справою. А це означає, що сліди вандалізму можуть залишатися на видноті ще довго.

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