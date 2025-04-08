На улице заметили собаку с розовой шерстью: что с ней произошло (фото)

Пожилая собака с розовой шерстью была найдена одна в парке Аризоны (США). Ухоженный вид и микрочип вселяли надежду на возвращение к владельцам, но все пошло не по плану.

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Об этом пишет Newsweek.

В Аризоне нашли пожилую собаку с необычной розовой шерстью. Она бродила в одиночестве по региональному парку Уайт-Танк-Маунтин.

Как рассказала Ким Пауэлл, представитель службы ухода и контроля за животными округа Марикопа (Maricopa County Animal Care & Control), собаку обнаружили 20 марта. На первый взгляд было ясно, что она недавно жила в комфортных условиях: шерсть аккуратно подстрижена, краска нанесена аккуратно и безопасно для животного. Такие процедуры делают только в салонах, использующих специальные составы для животных. Все это говорило о том, что кто-то заботился о Луне и, возможно, потерял ее случайно.

Сотрудники приюта быстро обнаружили у животного микрочип, и, как признались позже, надеялись на быстрое и счастливое воссоединение с семьей. Команда обзвонила все доступные номера, отправила текстовые сообщения, письма и даже вышла на грумера, узнавшего Луну по фото — тот предоставил контакт возможного владельца. Однако все попытки связаться с прежней семьей оказались безрезультатными.

Сотрудники центра решили помочь Луне найти дом с помощью соцсетей Фото: newsweek

После стандартного пятилетнего срока ожидания, по истечении которого приют имеет право перевести животное в список на усыновление, Луна стала кандидатом на новую жизнь. Несмотря на возраст — ей около 10 лет — Луна оказалась не только ухоженной, но и отлично воспитанной. Она демонстрировала команды "сидеть", "лежать", "дай лапу", терпеливо ждала у дверей, прежде чем их открывали. Это не оставило равнодушными ни сотрудников, ни гостей приюта.

Сотрудники центра решили помочь Луне найти дом с помощью соцсетей. Они сняли видео, в котором показали ее добродушный характер, поведение и, конечно, ее розовую "визитную карточку" — яркую шерсть. Ролик быстро набрал популярность и стал вирусным в сети. Уже 27 марта откликнулась женщина, которая увидела видео и сразу решила забрать Луну домой.

Как рассказали сотрудники приюта, на встречу с собакой новая хозяйка пришла в ярко-розовых туфлях — специально, чтобы соответствовать будущей спутнице.

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Также стало известно, что 16-летняя такса вновь обрела молодость после "побега" из дома. Эмма Питерс из США решила немного "обмануть" свою пожилую собаку, позволив ей сбежать. Ролик быстро стал вирусным в соцсетях.