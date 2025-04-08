На вулиці помітили собаку з рожевою шерстю: що з нею сталося (фото)

Літній собака з рожевою шерстю був знайдений один у парку Арізони (США). Доглянутий вигляд і мікрочіп вселяли надію на повернення до власників, але все пішло не за планом.

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Про це пише Newsweek.

В Аризоні знайшли літнього собаку з незвичайною рожевою шерстю. Він бродив на самоті регіональним парком Вайт-Танк-Маунтін.

Як розповіла Кім Пауелл, представник служби догляду та контролю за тваринами округу Марікопа (Maricopa County Animal Care & Control), собаку виявили 20 березня. На перший погляд, було зрозуміло, що він нещодавно жив у комфортних умовах: шерсть акуратно підстрижена, фарба нанесена акуратно і безпечно для тварини. Такі процедури роблять тільки в салонах, які використовують спеціальні склади для тварин. Усе це свідчило про те, що хтось піклувався про Місяць і, можливо, загубив його випадково.

Співробітники притулку швидко виявили у тварини мікрочип, і, як зізналися пізніше, сподівалися на швидке і щасливе возз'єднання з сім'єю. Команда обдзвонила всі доступні номери, надіслала текстові повідомлення, листи й навіть вийшла на грумера, який упізнав Луну за фото — той надав контакт можливого власника. Однак усі спроби зв'язатися з колишньою сім'єю виявилися безрезультатними.

Співробітники центру вирішили допомогти Місяцю знайти дім за допомогою соцмереж Фото: newsweek

Після стандартного п'ятирічного терміну очікування, після закінчення якого притулок має право перевести тварину в список на усиновлення, Луна стала кандидатом на нове життя. Попри вік — їй близько 10 років — Луна виявилася не тільки доглянутою, а й відмінно вихованою. Вона демонструвала команди "сидіти", "лежати", "дай лапу", терпляче чекала біля дверей, перш ніж їх відчиняли. Це не залишило байдужими ні співробітників, ні гостей притулку.

Співробітники центру вирішили допомогти Луні знайти дім за допомогою соцмереж. Вони зняли відео, в якому показали її добродушний характер, поведінку і, звичайно, її рожеву "візитну картку" — яскраву шерсть. Ролик швидко набрав популярність і став вірусним у мережі. Уже 27 березня відгукнулася жінка, яка побачила відео й одразу вирішила забрати Луну додому.

Як розповіли співробітники притулку, на зустріч із собакою нова господиня прийшла в яскраво-рожевих туфлях — спеціально, щоб відповідати майбутній супутниці.

Раніше Фокус повідомляв, що пес прикинувся мертвим, щоб не йти гуляти, і став зіркою в TikTok. Інтернет знову знайшов свого героя. Цього разу ним став пес, який навідріз відмовився йти на прогулянку і з неймовірною впертістю ліг посеред вулиці в Брукліні, Нью-Йорк (США).

Також стало відомо, що 16-річна такса знову набула молодості після "втечі" з дому. Емма Пітерс зі США вирішила трохи "обдурити" свою літню собаку, дозволивши їй втекти. Ролик швидко став вірусним у соцмережах.