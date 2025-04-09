Невеста заплакала, когда подруги на девичнике включили ее "домашнее видео" с интересными кадрами

Невеста Лиззи на девичнике получила неожиданный подарок от своих подруг — персонализированное музыкальное видео в жанре пародии на хит американской певицы Тейлор Свифт. Реакция девушки — смесь смеха и слез — растопила сердца миллионов зрителей.

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Это видео стало вирусным в TikTok.

Кристина Варга, подруга невесты и идейная вдохновительница этого презента, поделилась деталями создания сюрприза в интервью с журналистами Newsweek.

"Хотела сделать что-то действительно особенное для одной из моих лучших подруг на девичнике — уникальное и значимое, как и она сама. Когда мы искали идеи с другой подружкой невесты, то возникло предложение о смешном видео", — рассказала Варга.

Подарок на девичник

Выбор песни был очевидным, учитывая увлечение Лиззи творчеством американской певицы. "Лиззи обожает Свифт. Она даже прилетела из Нью-Йорка в Лондон, чтобы увидеть артистку на концерте Eras Tour в прошлом году. Поэтому песня "Love Story" стала идеальным выбором", — объяснила Кристина.

По словам авторов ролика, организация этого проекта требовала значительных усилий и координации. Они создали общую Google Таблицу с инструкциями и текстовыми заданиями для каждого участника.

"Думала, что люди будут стесняться снимать себя во время пения, танцев или актерской игры, но, к моему удивлению, они начали присылать свои видео прямо в групповой чат. Это было похоже на эффект домино", — делится Варга.

Результат превзошел все ожидания

Реакция Лиззи превзошла все ожидания. "Она была шокирована, восхищена, сначала немного растеряна, но абсолютно счастлива. Смеялась, плакала и буквально упала с дивана во время просмотра. Мы не могли остановиться и смотрели видео минимум пять раз той ночью, и еще много раз после", — вспоминает подруга невесты.

Видео вызвало эмоции не только у молодой. "Когда я показала его родителям, то даже они растрогались. Есть что-то очень мощное в том, как группа людей объединяется, чтобы показать столько любви и поддержки кому-то особенному для них", — призналась Кристина.

Между прочим, Лиззи вышла замуж за своего избранника Коннора 15 марта в окружении друзей и семьи.

Напомним, ранее Фокус писал о невесте, которую глубоко расстроил выбор наряда, который ее сестра планировала надеть на свадебную церемонию. Своей историей она анонимно поделилась на одном из популярных форумов Reddit, вызвав оживленное обсуждение.

Тем временем в другой части мира — в Гонконге — женщина с материкового Китая проникла на свадебное торжество, выдавая себя за близкую знакомую невесты. Она не только присоединилась к банкету, но и попробовала самые дорогие угощения. Видео с праздничного мероприятия она опубликовала в соцсетях, однако позже удалила свои аккаунты после волны критики в свой адрес.