Наречена заплакала, коли подруги на дівич-вечорі включили її "домашнє відео" з цікавими кадрами

Наречена Ліззі на дівич-вечорі отримала несподіваний подарунок від своїх подруг — персоналізоване музичне відео в жанрі пародії на хіт американської співачки Тейлор Свіфт. Реакція дівчини — суміш сміху та сліз — розтопила серця мільйонів глядачів.

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Це відео стало вірусним у TikTok.

Крістіна Варга, подруга нареченої та ідейна натхненниця цього презенту, поділилася деталями створення сюрпризу в інтерв'ю з журналістами Newsweek.

"Хотіла зробити щось справді особливе для однієї з моїх найкращих подруг на дівич-вечорі — унікальне та значуще, як і вона сама. Коли ми шукали ідеї з іншою подружкою нареченої, то виникла пропозиція про смішне відео", — розповіла Варга.

Подарунок на дівич-вечір

Вибір пісні був очевидним, враховуючи захоплення Ліззі творчістю американської співачки. "Ліззі обожнює Свіфт. Вона навіть прилетіла з Нью-Йорка до Лондона, щоб побачити артистку на концерті Eras Tour минулого року. Тому пісня "Love Story" стала ідеальним вибором", — пояснила Крістіна.

За словами авторок ролика, організація цього проєкту вимагала неабияких зусиль і координації. Вони створили спільну Google Таблицю з інструкціями та текстовими завданнями для кожного учасника.

"Думала, що люди соромитимуться знімати себе під час співу, танців чи акторської гри, але, на мій подив, вони почали надсилати свої відео прямо у груповий чат. Це було схоже на ефект доміно", — ділиться Варга.

Результат перевершив усі очікування

Реакція Ліззі перевершила всі очікування. "Вона була шокована, захоплена, спочатку трохи розгублена, але абсолютно щаслива. Сміялася, плакала і буквально впала з дивана під час перегляду. Ми не могли зупинитися й дивилися відео щонайменше п'ять разів тієї ночі, і ще багато разів після", — згадує подруга нареченої.

Відео викликало емоції не лише у молодої. "Коли я показала його батькам, то навіть вони розчулилися. Є щось надзвичайно потужне в тому, як група людей об'єднується, щоб показати стільки любові та підтримки комусь особливому для них", — зізналася Крістіна.

Між іншим, Ліззі одружилася зі своїм обранцем Коннором 15 березня в оточенні друзів та родини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про наречену, яку глибоко засмутив вибір вбрання, яке її сестра планувала одягнути на весільну церемонію. Свою історію вона анонімно поділилась на одному з популярних форумів Reddit, викликавши жваве обговорення.

Тим часом в іншій частині світу — у Гонконзі — жінка з материкового Китаю проникла на весільне святкування, видаючи себе за близьку знайому нареченої. Вона не лише приєдналася до банкету, але й скуштувала найдорожчі частування. Відео зі святкового заходу вона опублікувала в соцмережах, проте згодом видалила свої акаунти після хвилі критики на свою адресу.