Жизнь под землей: пенсионер охраняет вход в "самый секретный бункер" (фото)

77-летний британский фермер Майк Пэрриш стал владельцем уникального убежища. Мужчина охраняет секретный ядерный бункер времен Холодной войны и рассматривает его как шанс выжить в случае глобальной катастрофы.

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Об этом пишет Daily Star.

77-летний Майк Пэрриш из Великобритании, владелец бывшего секретного ядерного бункера Келведон-Хэтч, утверждает, что у него — самая безопасная работа в стране. Его убежище, способное выдержать взрыв атомной бомбы мощностью 125 килотонн, расположено в графстве Эссекс и построено еще во времена холодной войны.

Бункер, скрытый под землей на глубине в нескольких этажей, когда-то служил командным центром британского правительства. Сегодня же он стал популярной достопримечательностью для туристов, интересующихся историей и феноменом "темного туризма". Однако для самого Майка это — больше, чем музей. Это потенциальное спасение в случае начала Третьей мировой войны.

"Когда я составляю список тех, кто сможет попасть в бункер, я подхожу к этому как к свадебному планированию. Сначала семья, потом — по убыванию. Но никому нельзя говорить, кто в списке, иначе будут обижаться", — признался Майк в интервью The Daily Star Sunday.

77-летний Майк Пэрриш из Великобритании Фото: SWNS

История бункера началась 73 года назад, когда он был засекречен как важный военный объект. Ирония в том, что в годы его активного использования семья Пэрриш, живущая буквально в 125 метрах над укреплением, не имела бы к нему доступа и осталась бы на поверхности.

Общаясь с посетителями, Майк замечает, что в случае ядерной атаки многие люди выбирают не борьбу за выживание, а мгновенную гибель.

"Некоторые говорят: "Это не стоит того". И я бы, возможно, думал так же, если бы не было у меня этого бункера", — говорит он, вспоминая о последствиях Чернобыля, которые до сих пор ощущаются десятилетия спустя.

Общаясь с посетителями, Майк замечает, что в случае ядерной атаки многие люди выбирают не борьбу за выживание, а мгновенную гибель Фото: SWNS

После вывода объекта из эксплуатации в 1992 году Майк превратил его в музей, воссоздав обстановку 1960-х годов с подлинным оборудованием. Здесь демонстрируется, как чиновники и сотрудники правительства должны были восстановить страну после катастрофы.

Но даже с таким "убежищем", жить под землей десятилетиями — перспектива не из приятных. Комфортом бункер не блещет, зато, как считает Майк, дарит главное — шанс на выживание в мире, который может измениться за одно нажатие кнопки.

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