Життя під землею: пенсіонер охороняє вхід до "найсекретнішого бункера" (фото)

77-річний британський фермер Майк Перріш став власником унікального сховища. Чоловік охороняє секретний ядерний бункер часів Холодної війни й розглядає його як шанс вижити в разі глобальної катастрофи.

Related video

Про це пише Daily Star.

77-річний Майк Перріш із Великої Британії, власник колишнього секретного ядерного бункера Келведон-Хетч, стверджує, що в нього — найбезпечніша робота в країні. Його притулок, здатний витримати вибух атомної бомби потужністю 125 кілотонн, розташований у графстві Ессекс і побудований ще за часів холодної війни.

Бункер, прихований під землею на глибині кількох поверхів, колись служив командним центром британського уряду. Сьогодні ж він став популярною пам'яткою для туристів, які цікавляться історією та феноменом "темного туризму". Однак для самого Майка це — більше, ніж музей. Це потенційний порятунок у разі початку Третьої світової війни.

"Коли я складаю список тих, хто зможе потрапити в бункер, я підходжу до цього як до весільного планування. Спочатку сім'я, потім — за спаданням. Але нікому не можна говорити, хто в списку, інакше будуть ображатися", — зізнався Майк в інтерв'ю The Daily Star Sunday.

77-річний Майк Перріш із Великої Британії Фото: SWNS

Історія бункера почалася 73 роки тому, коли він був засекречений як важливий військовий об'єкт. Іронія в тому, що в роки його активного використання сім'я Перріш, яка живе буквально за 125 метрів над укріпленням, не мала б до нього доступу і залишилася б на поверхні.

Спілкуючись із відвідувачами, Майк зауважує, що в разі ядерної атаки багато людей обирають не боротьбу за виживання, а миттєву загибель.

"Дехто каже: "Це не варте того". І я б, можливо, думав так само, якби не було в мене цього бункера", — каже він, згадуючи про наслідки Чорнобиля, які досі відчуваються десятиліття потому.

Спілкуючись із відвідувачами, Майк зауважує, що в разі ядерної атаки багато людей обирають не боротьбу за виживання, а миттєву загибель Фото: SWNS

Після виведення об'єкта з експлуатації 1992 року Майк перетворив його на музей, відтворивши обстановку 1960-х років зі справжнім обладнанням. Тут демонструється, як чиновники й співробітники уряду повинні були відновити країну після катастрофи.

Але навіть із таким "притулком", жити під землею десятиліттями — перспектива не з приємних. Комфортом бункер не вражає, зате, як вважає Майк, дарує головне — шанс на виживання у світі, який може змінитися за одне натискання кнопки.

Раніше Фокус повідомляв, що будинок дитинства Дональда Трампа захопили бездомні кішки. Житлову будівлю, в якій провів перші роки життя 45-й президент США Дональд Трамп, продали в Нью-Йорку за 835 тисяч доларів, що вдвічі менше за її попередню вартість. Вона виявилася занедбаною, зараженою пліснявою і захопленою бездомними кішками.

Також стало відомо, що жінка повернулася з поїздки й не могла повірити в те, що чоловік зробив із підвалом. Житель Онтаріо Стівен Паркер здивував свою дружину Ешлі несподіваним і зворушливим вчинком. Поки вона перебувала в п'ятиденному відрядженні, він повністю перетворив їхній недоглянутий підвал на затишну робочу студію.