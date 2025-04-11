Молчал о миллионах: мужчина решил скрыть от жены богатство своей семьи

История мужчины, чья жена обиделась из-за того, что он не рассказал ей о богатстве кузины, вызвала споры среди пользователей соцсетей. Одни считали, что он поступил правильно, а другие полагали, что он использовал ситуацию, чтобы пристыдить супругу.

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Об этом написал пользователь с ником Agitated-Turnip4724 на популярном форуме Reddit.

Люди разделились во мнениях после того, как 31-летний мужчина рассказал, что его жена разозлилась на него за то, что он никогда прямо не говорил ей о баснословном богатстве своей кузины.

Автор поста задался вопросом, поступил ли неправильно, не рассказав своей возлюбленной, что его родственница невероятно богата.

По словам мужчины, они с супругой женаты уже 18 месяцев и оба хорошо зарабатывают — он в сфере медицине, а она в авиации. Однако доходы его семьи даже не сопоставимы с состоянием его кузины, которая в юности выиграла огромную сумму. С тех пор она щедро поддерживает членов семьи, оплачивает их обучение, а также спонсирует местные социальные инициативы. Несмотря на это, живет скромно и работает вместе с мужем.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Проблема возникла, когда пара впервые побывала у кузины на свадьбе другого родственника. Жена была шокирована роскошью фермы и узнала о настоящем финансовом положении семьи, которую считала их чуть ли не бедной. Мужчина признался, что думал, что жена все знала, ведь кузина активно участвует в общественных проектах.

Реакция супруги оказалась бурной. Она обвинила его в том, что он поставил ее в неловкое положение и "опозорил". Он же в ответ отметил, что ей стоит перестать судить людей по их предполагаемому достатку.

В комментариях пользователи не смогли прийти к единому мнению. Одни поддержали мужчину, указав, что супруга ведет себя высокомерно и ставит богатство в центр отношений. Другие же критиковали его за то, что он не остановил такое поведение раньше и косвенно поощрял его.

"Настоящая проблема — не в богатстве, а в гордости и неуверенности вашей жены", "Люди остаются людьми, независимо от суммы на их счету", — писали они.

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