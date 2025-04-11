Мовчав про мільйони: чоловік вирішив приховати від дружини багатство своєї родини

Історія чоловіка, чия дружина образилася через те, що він не розповів їй про багатство кузини, викликала суперечки серед користувачів соцмереж. Одні вважали, що він вчинив правильно, а інші вважали, що він використав ситуацію, щоб присоромити дружину.

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Про це написав користувач із ніком Agitated-Turnip4724 на популярному форумі Reddit.

Люди розділилися в думках після того, як 31-річний чоловік розповів, що його дружина розлютилася на нього за те, що він ніколи прямо не говорив їй про нечуване багатство своєї кузини.

Автор поста задався питанням, чи вчинив неправильно, не розповівши своїй коханій, що його родичка неймовірно багата.

За словами чоловіка, вони з дружиною одружені вже 18 місяців і обидва добре заробляють — він у сфері медицини, а вона в авіації. Однак доходи його сім'ї навіть не можна порівняти зі статками його кузини, яка в юності виграла величезну суму. Відтоді вона щедро підтримує членів родини, оплачує їхнє навчання, а також спонсорує місцеві соціальні ініціативи. Попри це, живе скромно і працює разом із чоловіком.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Проблема виникла, коли пара вперше побувала в кузини на весіллі іншого родича. Дружина була шокована розкішшю ферми та дізналася про справжнє фінансове становище сім'ї, яку вважала їх мало не бідною. Чоловік зізнався, що думав, що дружина все знала, адже кузина бере активну участь у громадських проєктах.

Реакція дружини виявилася бурхливою. Вона звинуватила його в тому, що він поставив її в незручне становище і "зганьбив". Він же у відповідь зазначив, що їй варто перестати судити людей за їхнім передбачуваним достатком.

У коментарях користувачі не змогли дійти єдиної думки. Одні підтримали чоловіка, вказавши, що дружина поводиться зарозуміло і ставить багатство в центр стосунків. Інші ж критикували його за те, що він не зупинив таку поведінку раніше і побічно заохочував її.

"Справжня проблема — не в багатстві, а в гордості та невпевненості вашої дружини", "Люди залишаються людьми, незалежно від суми на їхньому рахунку", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що закохані оригінально оголосили про свої заручини під час дружнього бранча. Замість традиційного тосту вони запропонували гостям відсканувати QR-код з меню напоїв, за яким ховалася фотографія з оголошенням про заручини.

Також стало відомо, що молодих закоханих хочуть "викинути" з країни через застарілий закон. Британська пара Роберт О'Лірі та Джессіка Мейтерс, яка проживає в Австралії, опинилася на межі депортації після того, як їм відмовили в отриманні посвідки на постійне проживання. Причиною такого рішення став стан здоров'я дівчини.