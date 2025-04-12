Сотрудницу уволили за уход с работы на минуту раньше положенного: чем все закончилось

В начале 2025 года суд постановил, что компания, базирующаяся в Гуанчжоу, провинция Гуандун, должна выплатить своей бывшей сотруднице по фамилии Ван компенсацию за незаконное увольнение.

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Об этом пишет South China Morning Post.

Как сообщается, в конце прошлого года менеджер по кадрам позвонила Ван и сообщила, что изучение записей видеонаблюдения в офисе показали, что в течение шести дней раз в месяц сотрудница покидала свое рабочее место на одну минуту раньше положенного времени.

Ван подала жалобу на компанию суд и местный орган по трудовым правам. Женщина подчеркнула, что проработала в компании три года и добилась "довольно хороших результатов".

Суд решил, что поскольку компания не вынесла своей сотруднице предупреждение и не призвала ее исправить свое поведение, работодатель не имел права внезапно ее увольнять.

В вердикте суда говорилось, что увольнение было незаконным, поскольку не имело доказательств и не было обоснованным. Размер компенсации, которую обязан выплатить работодатель, не сообщается.

В то же время эта новость вызвала широкое обсуждение в социальных сетях в Китае.

"Почему компания не предложила субсидии сотрудникам, которые приходят на работу раньше?", — задался вопросом один из интернет-пользователей.

Напомним, на фабриках в Гуанчжоу швеи работают по 12 часов в день. Они зарабатывают доллар за сто сшитых изделий.

Также Фокус писал, что сотрудника в китайской компании уволили из-за того, что он заснул на рабочем месте. Мужчина подал в суд, выиграл его и получил 48 тысяч долларов компенсации.