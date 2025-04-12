Співробітницю звільнили за те, що пішла з роботи на хвилину раніше: чим усе закінчилося

На початку 2025 року суд постановив, що компанія, яка базується в Гуанчжоу, провінція Гуандун, повинна виплатити своїй колишній співробітниці на прізвище Ван компенсацію за незаконне звільнення.

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Про це пише South China Morning Post.

Як повідомляється, наприкінці минулого року менеджерка з кадрів зателефонувала Ван і повідомила, що вивчення записів відеоспостереження в офісі засвідчило, що впродовж шести днів раз на місяць працівниця покидала своє робоче місце на одну хвилину раніше визначеного часу.

Ван подала скаргу на компанію до суду і місцевого органу з трудових прав. Жінка наголосила, що пропрацювала в компанії три роки і домоглася "досить хороших результатів".

Суд вирішив, що оскільки компанія не винесла своїй співробітниці попередження і не закликала її виправити свою поведінку, роботодавець не мав права раптово її звільняти.

У вердикті суду йшлося, що звільнення було незаконним, оскільки не мало доказів і не було обґрунтованим. Розмір компенсації, яку зобов'язаний виплатити роботодавець, не повідомляють.

Водночас ця новина викликала широке обговорення в соціальних мережах у Китаї.

"Чому компанія не запропонувала субсидії співробітникам, які приходять на роботу раніше?", — запитав один з інтернет-користувачів.

Нагадаємо, на фабриках у Гуанчжоу швачки працюють по 12 годин на день. Вони заробляють долар за сто зшитих виробів.

Також Фокус писав, що співробітника в китайській компанії звільнили через те, що він заснув на робочому місці. Чоловік подав до суду, виграв його і отримав 48 тисяч доларів компенсації.