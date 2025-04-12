Курьер из службы доставки украл "собаку" возле отделения полиции: каким был мотив преступника (видео)

В американском округе Бентон, расположенном в штате Арканзас, представитель службы доставки привез заказ к зданию полицейских, а затем во время выхода похитил "собаку", которая оказалась памятником в честь работников подразделения K9.

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Соответствующее видео с моментом кражи обнародовали полицейские на своей странице Facebook.

Копы сообщают, что водитель службы доставки с именем Гектор привез заказ к зданию полицейского департамента и уехал. Впоследствии копы обнаружили, что мемориал в память о работниках подразделения K9 исчез, однако камеры наблюдения показали, как именно исчезла статуя.

На видео можно увидеть, что тот самый человек из службы доставки выходит из полицейского участка, забирает монумент в виде собаки, кладет его в багажное отделение, после чего спокойно садится за руль своего пикапа и уезжает.

"Да... прямо возле здания нашего отделения. Все было снято на камеру. Мы тоже не могли в это поверить. Слишком безумный шаг, сэр", — говорится в сообщении полиции.

Копы обратились к общественности с просьбой идентифицировать грабителя до того, как служба доставки Door Dash сообщит правоохранителям персональные данные этого работника.

"И Гектор — если вы это видите — то верните нашу собаку домой, где ей место. Он — не чаевые. Он — не декор. Он — дань уважения", — заявили полицейские округа Бентон в своем обращении.

Впоследствии полиция округа Бентон сообщила, что они нашли Гектора, а также вернули монумент на место. Правоохранители говорят, что теперь мужчину ожидают "серьезные юридические последствия" за свои действия.

По словам Гектора, он не пытался украсть статую — он утверждает, что хотел "удивить" полицию небольшим "ремонтом". Подозреваемый считал, что любимая статуя копов "нуждалась в реставрации".

"Хорошая попытка, Гектор, но статуя не нуждалась в "реставрации" — она уже была в идеальном состоянии. Еще раз объясним: попытка посягательства на имущество округа не является "шуткой", а является ничем иным как преступлением. Поэтому мы доведем дело до суда, за которые его будут ожидать соответствующие последствия", — говорят в полиции.

Теперь уже бывшего водителя доставки ожидает обвинение в краже и посягательству на имущество округа. За это преступление ему грозит от серьезного штрафа до нескольких лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, как грабитель попал в конфуз после ограбления ювелирного магазина. Оказалось, что вор тщательно готовился к преступлению, и допустил роковую ошибку.

Впоследствии стало известно, что в Индии задержали "легендарного" карманника. Преступник несколько раз убежал от полицейских, однако копы пошли на хитрость, чтобы задержать мужчину.