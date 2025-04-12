Кур'єр зі служби доставки вкрав "собаку" біля відділку поліції: яким був мотив злочинця (відео)

В американському окрузі Бентон, розташованому в штаті Арканзас, представник служби доставки привіз замовлення до будівлі поліцейських, а потім під час виходу викрав "собаку", яка виявилася пам'ятником на честь чотирилапих працівників підрозділу K9.

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Відповідне відео з моментом крадіжки оприлюднили поліцейські на своїй сторінці Facebook.

Копи повідомляють, що водій служби доставки з іменем Гектор привіз замовлення до будівлі поліцейського департаменту та поїхав. Згодом копи виявили, що меморіал у пам'ять про службових собак підрозділу K9 зник, однак камери спостереження показали, як саме зникла статуя.

На відео можна побачити, що той самий чоловік зі служби доставки виходить з поліцейського відділку, забирає монумент у вигляді собаки, кладе його у багажне відділення, після чого спокійно сідає за кермо свого пікапа та їде геть.

"Так… просто біля будівлі нашого відділку. Все було знято на камеру. Ми теж не могли в це повірити. Надто божевільний крок, сер", — йдеться в повідомленні поліції.

Наразі копи звернулися до громадськості з проханням ідентифікувати грабіжника до того, як служба доставки Door Dash повідомить правоохоронцям персональні дані цього працівника.

"І Гекторе — якщо ви це бачите — то поверніть нашого собаку додому, де йому місце. Він — не чайові. Він — не декор. Він — данина поваги", — заявили поліцейські округу Бентон у своєму зверненні.

Згодом поліція округу Бентон повідомила, що вони знайшли Гектора, а також повернули монумент на місце. Правоохоронці кажуть, що тепер на чоловіка очікують "серйозні юридичні наслідки" за свої дії.

За словами Гектора, він не намагався вкрасти статую — він стверджує, що хотів "здивувати" поліцію невеликим "ремонтом". Підозрюваний вважав, що улюблена статуя потребувала реставрації.

"Гарна спроба, Гекторе, та статуя не потребувала "реставрації" — вона вже була в ідеальному стані. Ще раз пояснимо: спроба посягання на майно округу не є "жартом", а є нічим іншим як злочином. Тому ми доведемо справу до суду, за які його очікуватимуть відповідні наслідки", — кажуть в поліції.

Тепер на вже колишнього водія доставки очікує обвинувачення в крадіжці та посяганню на майно округу. За цей злочин йому загрожує від серйозного штрафу до кількох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, як грабіжник потрапив у конфуз після пограбування ювелірного магазину. Виявилося, що злодій ретельно готувався до злочину, та припустився фатальної помилки.

Згодом стало відомо, що в Індії затримали "легендарного" кишенькового злодія. Злочинець кілька разів втік від поліцейських, однак копи пішли на хитрість, аби затримати чоловіка.