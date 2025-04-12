Неожиданный факт: ветеринар рассказал, как часто нужно купать домашнего кота (видео)

Британский ветеринар Амир Анвари говорит, что количество купаний домашнего кота не должно превышать более двух раз в год. Зато специалист советует чаще вычесывать любимца в разное время года.

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Об этом ветеринар рассказал в своем ролике в TikTok.

Специалист указывает, что в отличие от собак, коты "не нуждаются в регулярных ваннах". Поэтому регулярность купания котов не должна превышать 1-2 раз в год.

"1-2 раза в год достаточно. Не следует купать котика слишком часто, ведь это вымывает жировые клетки из кожи животного. И хотя котов не нужно часто мыть, их нужно регулярно вычесывать и ухаживать за их шерстью", — говорит господин Анвари.

Мнение ветеринара о нерегулярности мытья поддерживает британская организация по защите кошек "Cats Protection". Они указывают, что кота не стоит часто купать, ведь сами коты являются довольно чистыми животными и умеют хорошо ухаживать за собой.

"Они вылизывают свою шерсть языком, чтобы удалить любую грязь, мусор и лишние волосы. Это поддерживает их шерсть в хорошем состоянии. Некоторым котам может потребоваться помощь с уходом, особенно если они имеют длинную шерсть Именно длинношерстных котов следует расчесывать ежедневно. Короткошерстных котов в идеале следует расчесывать раз в неделю", — говорят зоозащитники.

Они отмечают, что регулярное купание "может быть вредным для кота", поскольку оно может "лишить его шерсть от натуральных жиров, необходимых для укрепления здоровья кожи и слоя водонепроницаемости". Кроме того, было отмечено, что само купание является "стрессовым опытом для большинства кошек", поскольку они "не любят воду или когда определенные участки их тела натирают или касаются".

Ветеринар Сара Эллиотт рассказала для Cats Protection, что купать своего стоит только тогда, когда просит ваш ветеринар. И именно ветеринар может указать владельцам котов, как часто стоит купать своего кота.

Ранее стало известно, почему зоозащитники рекомендуют закрыть котокафе. Специалисты отмечают, что во время проживания в котокафе животные испытывают стресс, а условия проживания в таких кафе не всегда являются надлежащими.

Впоследствии сообщалось, как коты спасли село от вымирания. Местные начали поселять котов в заброшенном селе, которое со временем стало "кошачьим раем".