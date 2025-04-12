Неочікуваний факт: ветеринар розповів, як часто потрібно купати домашнього кота (відео)

Британський ветеринар Амір Анварі каже, що кількість купань домашнього кота не повинна перевищувати більш як двічі на рік. Натомість фахівець радити частіше вичісувати улюбленця в різні пори роки.

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Про це ветеринар розповів у своєму ролику в TikTok.

Фахівець вказує, що на відміну від собак, коти "не потребують регулярних ванн". Тому регулярність купання котів не повинна перевищувати 1-2 разів на рік.

"1-2 рази на рік достатньо. Не слід купати котика занадто часто, адже це вимиває жирові клітини зі шкіри тварини. І хоча котів не потрібно часто мити, їх потрібно регулярно вичісувати та доглядати ща їхньою шерстю", — каже пан Анварі.

Думку ветеринара про нерегулярність миття підтримує британська організація із захисту котів "Cats Protection". Вони вказують, що кота не варто часто купати, адже самі коти є доволі чистими тваринами та вміють добре доглядати за собою.

"Вони вилизують свою шерсть язиком, щоб видалити будь-який бруд, сміття та зайве волосся. Це підтримує їхню шерсть у хорошому стані. Деяким котам може знадобитися допомога з доглядом, особливо якщо вони мають довгу шерсть Саме довгошерстих котів слід розчісувати щодня. Короткошерстих котів в ідеалі слід розчісувати раз на тиждень", — кажуть зоозахисники.

Вони відзначають, що регулярне купання "може бути шкідливим для кота", оскільки воно може "позбавити його шерсть від натуральних жирів, необхідних для зміцнення здоров’я шкіри та шару водонепроникності". Крім того, було зазначено, що саме купання є "стресовим досвідом для більшості кішок", оскільки вони "не люблять воду або коли певні ділянки їхнього тіла натирають або торкаються".

Ветеринарка Сара Елліотт розповіла для Cats Protection, що купати свого варто лише тоді, коли просить ваш ветеринар. І саме ветеринар може вказати власникам котів, як часто варто купати свого кота.

Раніше стало відомо, чому зоозахисники рекомендують закрити котокафе. Фахівці зазначають, що під час проживання в котокафе тварини відчувають стрес, а умови проживання в таких кав'ярнях не завжди є належними.

Згодом повідомлялося, як коти врятували село від вимирання. Місцеві почали поселяти котів у покинутому селі, яке з часом стало "котячим раєм".