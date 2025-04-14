Женщина два года ест на ужин одно блюдо: как она выглядит сейчас (фото)

29-летняя Келли из Род-Айленда, США, ест одинаковое блюдо пять раз в неделю и называет его идеальным сочетанием всех необходимых питательных веществ. По словам женщины, неизменный рацион "имеет только преимущества".

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Ее традиционный ужин состоит из картофеля, лука, брокколи, авокадо, греческого йогурта или зернистого сыра и одного из источников белка, например, яиц или нежирного мяса.

Одинаковый ужин каждый день

Хотя в видео молодая женщина утверждает, что ест это блюдо каждый вечер, на самом деле она так питается примерно пять раз в неделю. "Это идеальное сочетание пищевых групп и питательных веществ", — говорит Келли.

Однако она признает, что иногда это однообразие может надоедать: "Я обожаю создавать новые версии".

29-летняя Келли ест одинаковый ужин каждый день Фото: TikTok

Некоторые пользователи TikTok все же не понимают, почему американка ест одно и то же блюдо несколько раз в неделю. В комментариях к видео, которое просмотрели 53 тысячи раз, многие пишут, что не смогли бы так же питаться. В то же время другие комментаторы поддерживают подход автора. "Я так ем с 2012 года!" — отметил один из зрителей.

Комментарий специалиста

Врач Сунил Кумар отмечает в комментарии для Newsweek, что подход Келли замечательный для обеспечения стабильности, однако он подчеркивает: "Наш организм процветает благодаря разнообразию питательных веществ. Чередование различных типов клетчатки и белков способствует здоровому микробиому кишечника и обеспечивает более широкий спектр микроэлементов".

Специалист советует увеличить потребление фруктов и овощей, включать разнообразные источники белка — морепродукты, нежирное мясо, птицу, яйца, бобовые, соевые продукты и несоленые орехи и семена, выбирая продукты с меньшим содержанием твердых жиров и калорий.

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

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