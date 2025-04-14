Жінка два роки їсть на вечерю одну страву: який вигляд вона має зараз (фото)

29-річна Келлі з Род-Айленду, США, їсть однакову страву п'ять разів на тиждень й називає її ідеальним поєднанням усіх необхідних поживних речовин. За словами жінки, незмінний раціон "має лише переваги".

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Її традиційна вечеря складається з картоплі, цибулі, броколі, авокадо, грецького йогурту або зернистого сиру та одного з джерел білка, наприклад, яєць або нежирного м'яса.

Однакова вечеря щодня

Хоча у відео молода жінка стверджує, що їсть цю страву щовечора, насправді вона так харчується приблизно п'ять разів на тиждень. "Це ідеальне поєднання харчових груп та поживних речовин", — каже Келлі.

Проте вона визнає, що інколи ця одноманітність може набридати: "Я обожнюю створювати нові версії".

29-річна Келлі їсть однакову вечерю щодня Фото: TikTok

Деякі користувачі TikTok все ж не розуміють, чому американка споживає одну й ту саму страву кілька разів на тиждень. У коментарях до відео, яке переглянули 53 тисячі разів, багато хто пише, що не зміг би так само харчуватися. Водночас інші коментатори підтримують підхід авторки. "Я так їм з 2012 року!" — зазначив один із глядачів.

Коментар фахівця

Лікар Суніл Кумар зауважує в коментарі для Newsweek, що підхід Келлі чудовий для забезпечення стабільності, проте він наголошує: "Наш організм процвітає завдяки різноманітності поживних речовин. Чергування різних типів клітковини та білків сприяє здоровішому мікробіому кишківника та забезпечує ширший спектр мікроелементів".

Фахівець радить збільшити споживання фруктів і овочів, включати різноманітні джерела білка — морепродукти, нежирне м'ясо, птицю, яйця, бобові, соєві продукти та несолоні горіхи й насіння, обираючи продукти з меншим вмістом твердих жирів та калорій.

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