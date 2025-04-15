"Русалка" найдена: американка с невероятным объемом легких, которой за 50, стала рекордсменкой (фото, видео)

Амелия де лос Риос из США — женщина, которую называют "реальной русалкой" за ее невероятный объем легких: она установила рекорд по наибольшему количеству воздушных колец, которые надула под водой за минуту. Всего женщине удалось выпустить 56 таких колец, и всего 81 — без ограничения времени. Женщина поделилась своими секретами на днях.

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Об удивительном рекорде и особой технике, которую использует женщина для пребывания под водой, рассказали на сайте Книги рекордов Гиннеса 14 апреля.

Амелия де лос Риос — профессиональный фридайвер, которая привыкла много времени проводить под водой. Однажды она решила продемонстрировать свои умения, побив рекорд Книги рекордов Гиннеса за наибольшее количество воздушных колец, которые она надула под водой за минуту.

Книга рекордов Гиннеса | фото рекордсменки

Именно отработка воздушных колец под водой была частью тренировок Амелии по фридайвингу. Хотя женщина признается, что с детства она была не самой успешной спортсменкой, однако спустя годы упорного труда ей удалось добиться больших результатов: когда Амелии было уже за 50 лет, она побила национальный рекорд Федерации фридайвинга США среди женщин в возрасте до 50 лет. Это произошло в 2024 году.

Впоследствии женщина установила рекорд мирового масштаба. Амелия выдула 56 воздушных колец за минуту, и при этом она также побила рекорд по количеству воздушных колец, выдуваемых под водой без ограничения времени. Общий результат женщины — 81 воздушное кольцо без ограничений во времени (это на 9 колец больше, чем результат предшественника).

Амелия рассказала представителям Книги рекордов Гиннеса о некоторых своих секретах, которые помогают долго держаться под водой и выдувать воздушные кольца настолько искусно, насколько это возможно. Это требует особой техники, как отмечает рекордсменка.

"Все, что вы делаете, — это нажимаете на щеки, выдвигаете язык и втягиваете его обратно", — рассказала Амелия.

Также она открыла неожиданную тайну: чем глубже пловец опускается под воду, тем легче.

"Чем глубже вы идете, тем легче", — призналась Амелия.

Сам процесс создания воздушных колец под водой рекордсменка называет не слишком сложным.

Напомним, ранее Фокус узнавал историю женщины, которая имеет самый большой разинутый рот во всем мире. О необычном рекорде стало известно 13 апреля.

Также известна история рекорда, когда 1 391 кораблик из наборов конструктора Lego установил мировое достижение. Об этом Фокус рассказывал 8 апреля.