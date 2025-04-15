"Русалку" знайдено: американка з неймовірним об'ємом легень, якій за 50, стала рекордсменкою (фото, відео)

Амелія де лос Ріос зі США — жінка, яку називають "реальною русалкою" за її неймовірний об'єм легень: вона встановила рекорд за найбільшою кількістю повітряних кілець, які надула під водою за хвилину. Всього жінці вдалося випустити 56 таких кілець, і загалом 81 — без обмеження часу. Жінка поділилася своїми секретами цими днями.

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Про дивовижний рекорд та особливу техніку, яку використовує жінка для перебування під водою, розповіли на сайті Книги рекордів Гіннеса 14 квітня.

Амелія де лос Ріос — професійна фридайверка, яка звикла багато часу проводити під водою. Одного разу вона вирішила продемонструвати свої вміння, побивши рекорд Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість повітряних кілець, які вона надула під водою за хвилину.

Книга рекордів Гіннеса | фото рекордсменки

Саме відпрацювання повітряних кілець під водою було частиною тренувань Амелії з фридайвінгу. Хоча жінка зізнається, що з дитинства вона була не найуспішнішою спортсменкою, однак через роки наполегливої праці їй вдалося домогтися великих результатів: коли Амелії було вже за 50 років, вона побила національний рекорд Федерації фридайвінгу США серед жінок віком до 50 років. Це відбулося у 2024 році.

Згодом жінка встановила рекорд світового масштабу. Амелія видула 56 повітряних кілець за хвилину, і при цьому вона також побила рекорд за кількістю повітряних кілець, що видуваються під водою без обмеження часу. Загальний результат жінки — 81 повітряне кільце без обмежень у часі (це на 9 кілець більше, ніж результат попередника).

Амелія розповіла представникам Книги рекордів Гіннеса про деякі свої секрети, які допомагають довго триматися під водою та видувати повітряні кільця настільки майстерно, наскільки це можливо. Це потребує особливої техніки, як зазначає рекордсменка.

"Все, що ви робите, — це натискаєте на щоки, висуваєте язик і втягуєте його назад", — розповіла Амелія.

Також вона відкрила несподівану таємницю: чим глибше плавець опускається під воду, тим легше.

"Чим глибше ви йдете, тим легше", — зізналася Амелія.

Сам процес створення повітряних кілець під водою рекордсменка називає не надто складним.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався історію жінки, яка має найбільший роззявлений рот у всьому світі. Про незвичайний рекорд стало відомо 13 квітня.

Також відома історія рекорду, коли 1 391 кораблик з наборів конструктора Lego встановив світове досягнення. Про це Фокус розповідав 8 квітня.