Женщина заметила движение у бассейна и была поражена тем, кто проник на задний двор (видео)

После уведомления от системы безопасности женщина по имени Хезер поспешила домой, думая, что ее ограбили. Однако настоящая причина тревоги вызвала у нее удивление и смех.

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Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Жительница США Хезер вернулась домой в спешке после того, как получила тревожное уведомление от системы охранной сигнализации. Из сообщения стало ясно, что кто-то открыл заднюю дверь. Подумав о возможном взломе, женщина поспешила домой.

Оказалось, что "взломщиком" была ее собака по кличке Реми. Сумев самостоятельно открыть дверь, животное отправилось на задний двор, и устроило себе "купальную вечеринку" в бассейне.

На видео, снятом Хезер, видно, как полностью мокрая, но счастливая Реми бежит навстречу хозяйке, а позже уютно устраивается на полотенце. Ролик набрал уже почти 900 000 просмотров.

Подписчики Хезер не сдерживали своих эмоций в комментариях.

"Реми: Это был лучший день в моей жизни", "Что, если кто-то действительно пробрался в дом, Реми прогнала грабителя, а потом решила отпраздновать?", "Она определенно знала, что делала, она планировала это несколько дней", — писали они.

По данным SafeHome.org, более 94 миллионов американских домохозяйств используют системы безопасности, и, как показывает этот случай, иногда они помогают не поймать преступника, а застать собаку за тайной вечеринкой.

Эксперты напоминают: несмотря на то что уровень хлора в бассейне считается безопасным для собак, их глаза и уши более чувствительны к раздражению.

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