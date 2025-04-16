Жінка помітила рух біля басейну і була вражена тим, хто проник на задній двір (відео)

Після повідомлення від системи безпеки жінка на ім'я Хезер поспішила додому, думаючи, що її пограбували. Однак справжня причина тривоги викликала в неї здивування і сміх.

Related video

Про це американка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Мешканка США Хезер повернулася додому поспіхом після того, як отримала тривожне повідомлення від системи охоронної сигналізації. З повідомлення стало зрозуміло, що хтось відчинив задні двері. Подумавши про можливий злом, жінка поспішила додому.

Виявилося, що "зломщиком" була її собака на прізвисько Ремі. Зумівши самостійно відчинити двері, тварина вирушила на задній двір, і влаштувала собі "купальну вечірку" в басейні.

На відео, знятому Хезер, видно, як повністю мокра, але щаслива Ремі біжить назустріч господині, а пізніше затишно влаштовується на рушнику. Ролик набрав уже майже 900 000 переглядів.

Підписники Гезер не стримували своїх емоцій у коментарях.

"Ремі: Це був найкращий день у моєму житті", "Що, якщо хтось справді пробрався в будинок, Ремі прогнала грабіжника, а потім вирішила відсвяткувати?", "Вона безумовно знала, що робила, вона планувала це кілька днів", — писали вони.

За даними SafeHome.org, понад 94 мільйони американських домогосподарств використовують системи безпеки, і, як показує цей випадок, іноді вони допомагають не спіймати злочинця, а застати собаку за таємною вечіркою.

Експерти нагадують: попри те, що рівень хлору в басейні вважається безпечним для собак, їхні очі та вуха більш чутливі до подразнення.

Раніше Фокус повідомляв, що пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах. Подружжя знайшло спосіб жити мрією і при цьому економити. Моніка і Джорелл продали майже все майно і перебралися на круїзний лайнер, стверджуючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

Також стало відомо, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безплатно. Мешканка Шотландії Рейчел Рейд, яка виграла розкішний особняк у Сурреї (Англія), знизила ціну, так і не дочекавшись покупця.