"Пора искать новое жилье": мужчина обнаружил нечто необычное под своим домом (фото)

Мужчина обнаружил под своим домом сеть таинственных туннелей и комнат, часть из которых оказалась подключена к электричеству и водопроводу.

Related video

О необычной находке написал пользователь с ником Visible_Sale4845 на популярном форуме Reddit.

По словам мужчины, в подвале находились как минимум пять отдельных помещений. Некоторые были завалены одеялами, возможно, запятнанными кровью. Он отметил, что туннели поражают масштабами, но при этом страдают от сырости, плесени и полчищ тараканов.

"Я нашел сеть туннелей и комнат под своим домом. Там много запятнанных одеял, возможно, с кровью. Туннели просто продолжаются, может быть, пять комнат? В некоторых комнатах есть электричество, в других течет вода", — написал он.

Мужчина спустился в подвал под домом Фото: Reddit в подвале находились пять отдельных помещений. Фото: Reddit

Пользователи соцсетей незамедлительно начали делиться своими догадками в соцсетях. Кто-то предположил, что найденная структура — бывшая угольная комната с продуманной инженерией. Другие заметили следы устаревшей системы отопления и посоветовали проявить осторожность: материал, покрывающий трубы, может быть потенциально опасным.

Мужчине рекомендуют не трогать артефакты и обратиться к специалистам за экспертизой и анализом воздуха Фото: Reddit

Не обошлось и без шуток: комментаторы предлагали превратить подвал в "съемное жилье для любителей странного" или даже использовать его как "собственную темницу для пыток". Некоторые пользователи вспомнили про фильмы ужасов и посоветовали мужчине поскорее переехать.

"Похоже на фильм ужасов "Варвар". Кажется вам поскорее пора искать новое жилье", — написал один из них.

Несмотря на авантюрный настрой автора, комментаторы настоятельно рекомендуют не трогать возможные артефакты и обратиться к специалистам за экспертизой и анализом воздуха.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина потратил 2 года на ремонт в ванной, а затем осознал свою ошибку. Житель Айдахо (США) самостоятельно переделывал комнату, но только на финальной стадии заметил, что часть плитки в душе была уложена под неправильным углом.

Также стало известно, что на острове при осмотре старых труб случайно нашли логово пиратов XVII века. Удивительное открытие потрясло ученых и историков.