"Час шукати нове житло": чоловік виявив щось незвичайне під своїм будинком (фото)

Чоловік виявив під своїм будинком мережу таємничих тунелів і кімнат, частина з яких виявилася під'єднаною до електрики та водопроводу.

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Про незвичайну знахідку написав користувач із ніком Visible_Sale4845 на популярному форумі Reddit.

За словами чоловіка, у підвалі було щонайменше п'ять окремих приміщень. Деякі були завалені ковдрами, можливо, заплямованими кров'ю. Він зазначив, що тунелі вражають масштабами, але водночас страждають від вогкості, цвілі та полчищ тарганів.

"Я знайшов мережу тунелів і кімнат під своїм будинком. Там багато заплямованих ковдр, можливо, з кров'ю. Тунелі просто тривають, можливо, п'ять кімнат? У деяких кімнатах є електрика, в інших тече вода", — написав він.

Чоловік спустився в підвал під будинком Фото: Reddit у підвалі було п'ять окремих приміщень. Фото: Reddit

Користувачі соцмереж негайно почали ділитися своїми здогадками в соцмережах. Хтось припустив, що знайдена структура — колишня вугільна кімната з продуманою інженерією. Інші помітили сліди застарілої системи опалення та порадили проявити обережність: матеріал, що покриває труби, може бути потенційно небезпечним.

Чоловікові рекомендують не чіпати артефакти і звернутися до фахівців за експертизою та аналізом повітря Фото: Reddit

Не обійшлося і без жартів: коментатори пропонували перетворити підвал на "наймане житло для любителів дивного" або навіть використовувати його як "власну в'язницю для тортур". Деякі користувачі згадали про фільми жахів і порадили чоловікові скоріше переїхати.

"Схоже на фільм жахів "Варвар". Здається вам скоріше пора шукати нове житло", — написав один із них.

Попри авантюрний настрій автора, коментатори наполегливо рекомендують не чіпати можливих артефактів і звернутися до фахівців за експертизою та аналізом повітря.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 2 роки на ремонт у ванній, а потім усвідомив свою помилку. Житель Айдахо (США) самостійно переробляв кімнату, але тільки на фінальній стадії помітив, що частина плитки в душі була покладена під неправильним кутом.

Також стало відомо, що на острові під час огляду старих труб випадково знайшли лігво піратів XVII століття. Дивовижне відкриття вразило вчених та істориків.