Женщина нашла внутри 200-летнего дома "подземный город": что там происходило (фото)

Диджей и продюсер Виктория Вейл, переехав в Монпелье, Франция, случайно нашла под лестницей своего 200-летнего дома сеть подземных помещений.

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Подробнее об этом женщина рассказала на одном из форумов в Reddit, собрав более 10 миллионов просмотров и тысячи комментариев.

Виктория переехала на новое место два года назад, приобретя дом, возраст которого, по ее оценкам, достигает около двух веков.

"Однажды за закрытой дверью под лестницей я почувствовала сквозняк. Раньше не обращала на них внимания, потому что считала, что там просто кладовка. Видно, их не открывали очень давно", — рассказала Вейл в интервью изданию Newsweek.

Тайные комнаты

Когда женщина наконец взломала дверь, ее охватили смешанные чувства: "Я была шокирована, напугана, но одновременно и заинтересована". За дверью оказалась каменная лестница, ведущая к сети подземных туннелей и отдельных комнат.

"Я не имею никакого представления, для чего их использовали. Это могло быть что угодно — от старой котельной или склада до бомбоубежища. Возможностей множество", — предполагает Виктория.

Тайная комната в доме Фото: Reddit

Она считает, что большинство домов в этом районе могут иметь подобные тайные комнаты, независимо от того, знают ли их жители об этом.

Использование новых помещений

В конце концов, Виктория решила использовать новые помещения для съемок диджейского сета. "Я не уверена, безопасно ли там находиться, поэтому это был единственный раз, когда я спускалась туда. Надо убедиться в структурной безопасности и отсутствии токсичных веществ, например, асбеста", — отметила Вейл.

Пользователи соцсетей сравнивали находку с фильмом ужасов "Варвар", а некоторые советовали превратить подземелье в дополнительную жилую площадь. "Реакция была преимущественно положительной. Многие люди смотрят видео и поддерживают мою музыку", — подытожила автор видео.

Напомним, ранее Фокус сообщал о курьезном случае во время осмотра жилья потенциальным арендатором. Осматривая одну из комнат, мужчина заметил на паркете белые контуры, напоминающие силуэт человеческого тела — такие обычно оставляют следователи на месте преступления. Эта необычная деталь настолько его удивила, что он решил поделиться увиденным на форуме Reddit, где история быстро вызвала оживленное обсуждение среди пользователей.