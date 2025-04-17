Жінка знайшла всередині 200-річного будинку "підземне місто": що там відбувалось (фото)

Канадська діджейка та продюсерка Вікторія Вейл, переїхавши до Монпельє, Франція, випадково знайшла під сходами свого 200-річного будинку мережу підземних приміщень.

Related video

Детальніше про це жінка розповіла на одному з форумів у Reddit, зібравши понад 10 мільйонів переглядів і тисячі коментарів.

Вікторія переїхала на нове місце два роки тому, придбавши оселю, вік якої, за її оцінками, сягає близько двох століть.

"Одного разу за зачиненими дверима під сходами я відчула протяг. Раніше не звертала на них уваги, бо вважала, що там просто комірчина. Видно, їх не відчиняли дуже давно", — розповіла Вейл в інтерв'ю виданню Newsweek.

Таємні кімнати

Коли жінка нарешті зламала двері, її охопили змішані почуття: "Я була шокована, налякана, але водночас і зацікавлена". За дверима виявились кам'яні сходи, що вели до мережі підземних тунелів та окремих кімнат.

"Я не маю жодного уявлення, для чого їх використовували. Це могло бути що завгодно — від старої котельні чи складу до бомбосховища. Можливостей безліч", — припускає Вікторія.

Таємна кімната у будинку Фото: Reddit

Вона вважає, що більшість будинків у цьому районі можуть мати подібні таємні кімнати, незалежно від того, чи знають їхні мешканці про це.

Використання нових приміщень

Зрештою, Вікторія вирішила використати нові приміщення для зйомок діджейського сету. "Я не впевнена, чи безпечно там перебувати, тому це було єдиним разом, коли я спускалася туди. Треба переконатися у структурній безпеці та відсутності токсичних речовин, наприклад, азбесту", — зауважила Вейл.

Користувачі соцмереж порівнювали знахідку з фільмом жахів "Варвар", а дехто радив перетворити підземелля на додаткову житлову площу. "Реакція була переважно позитивною. Багато людей дивляться відео і підтримують мою музику", — підсумувала авторка відео.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про курйозний випадок під час огляду житла потенційним орендарем. Оглядаючи одну з кімнат, чоловік помітив на паркеті білі контури, що нагадували силует людського тіла — такі зазвичай залишають слідчі на місці злочину. Ця незвична деталь настільки його здивувала, що він вирішив поділитися побаченим на форумі Reddit, де історія швидко викликала жваве обговорення серед користувачів.