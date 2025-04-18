"В городе стало так шумно": сотни людей образовали живую цепь, чтобы помочь книжному магазину (видео)

Когда магазин в небольшом городке с населением менее 6 тысяч человек запланировал переезд, примерно 300 местных сформировали "книжную бригаду". Они заполнили улицы, став в две очереди прямо вдоль тротуара.

Related video

Деталями 17 апреля поделились в The Guardian.

В американском городе Челси, что в 95 километрах к западу от Детройта (штат Мичиган), есть книжный магазин, который открылся еще в далеком 1997 году. Городок — небольшой, его население насчитывает всего лишь примерно 5300 человек. Местные говорят, что в этом месте принято помогать соседям.

Когда магазин запланировал переезд, небольшая община объединилась, чтобы помочь. Жители Челси всех возрастов образовали живую цепь. Таким образом люди перенесли на новую локацию каждую из 9100 книг — их просто передавали из рук в руки одну за другой.

Желающих помочь назвали "книжной бригадой", она насчитывала около 300 человек. Люди стояли в две очереди вдоль тротуара прямо в центре города. Вместо отдыха в воскресенье они передавали книги. Каждое издание живой цепью направлялось непосредственно со старого места расположения Serendipity Books на полки в новом здании. Так книги преодолевали путь вниз по кварталу и возвращались на Мейн-стрит.

"Это был практический способ переместить книги, но это также был способ для каждого принять участие. Когда люди передавали книги, они говорили: "Я не читал этой" и "это хорошая"", — рассказала владелица магазина Мишель Таплин.

Публикация о живой цепи в соцсетях книжного магазина

Она пояснила, что о переезде было объявлено в январе.

"В городе стало так шумно. Так много людей хотели помочь", — отметила Таплин.

Она рассказала, что благодаря помощи местных переезд занял менее двух часов. Если бы книжный магазин нанимал транспортную компанию, чтобы книги упаковали, перевезли и распаковали, это заняло бы гораздо больше времени. Люди даже расставили книги на новых полках в алфавитном порядке.

Таплин поделилась, что надеется открыть книжный магазин на новом месте в течение двух недель. Она владеет магазином с 2017 года и имеет только трех сотрудников, которые работают неполный рабочий день.

"Это небольшой город, и люди просто очень заботятся друг о друге. Куда бы вы ни пошли, вы столкнетесь с кем-то, кого знаете или кто знает вас, и кто-то спросит вас о вашем дне", — пояснила местная жительница и бывшая работница книжного магазина Кэси Фрисс.

Женщина добавила, что воскресная живая цепь напомнила ей о том, "насколько особенное это сообщество".

Напомним, на пляже Флориды нашли брошенным судно "Мисс Монти" без экипажа. Владелец корабля-призрака Кори Томас рассказал, что на самом деле произошло.

47-летний рыбак нашел сумку на дне реки с помощью магнита. Из-за этого пришлось перекрывать дорогу и вызывать саперов.