"У місті стало так шумно": сотні людей утворили живий ланцюг, щоб допомогти книгарні (відео)

Коли крамниця у невеличкому містечку за населенням у менш як 6 тисяч осіб запланувала переїзд, приблизно 300 місцевих сформували "книжкову бригаду". Вони заповнили вулиці, ставши у дві черги просто вздовж тротуару.

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Деталями 17 квітня поділились у The Guardian.

В американському місті Челсі, що за 95 кілометрів на захід від Детройта (штат Мічиган), є книжковий магазин, який відкрився ще в далекому 1997 році. Містечко — невелике, його населення налічує лише приблизно 5300 осіб. Місцеві кажуть, що у цьому місці заведено допомагати сусідам.

Коли крамниця запланувала переїзд, невеличка громада об’єдналась, щоб допомогти. Мешканці Челсі різного віку утворили живий ланцюг. Таким чином люди перенесли на нову локацію кожну з 9100 книг — їх просто передавали з рук у руки одну за одною.

Охочих допомогти назвали "книжковою бригадою", вона налічувала приблизно 300 осіб. Люди стояли у дві черги вздовж тротуару просто в центрі міста. Замість відпочинку у неділю вони передавали книжки. Кожне видання живим ланцюгом прямувало безпосередньо зі старого місця розташування Serendipity Books на полиці у новій будівлі. Так книги долали шлях вниз по кварталу та повертали на Мейн-стріт.

"Це був практичний спосіб перемістити книги, але це також був спосіб для кожного взяти участь. Коли люди передавали книжки, вони казали: "Я не читав цієї" і "це хороша"", — розповіла власниця книгарні Мішель Таплін.

Публікація про живий ланцюг у соцмережах книгарні

Вона пояснила, що про переїзд було оголошено у січні.

"У місті стало так шумно. Так багато людей хотіли допомогти", — зазначила Таплін.

Вона розповіла, що завдяки допомозі місцевих переїзд зайняв менш ніж дві години. Якби книгарня наймала транспортну компанію, щоб книги упакували, перевезли й розпакували, це зайняло б набагато більше часу. Люди навіть розставили книжки на нових полицях в алфавітному порядку.

Таплін поділилась, що сподівається відкрити книгарню на новому місці впродовж двох тижнів. Вона володіє крамничкою з 2017 року й має лише трьох співробітників, які працюють неповний робочий день.

"Це невелике місто, і люди просто дуже піклуються одне про одного. Куди б ви не пішли, ви зіткнетеся з кимось, кого знаєте або хто знає вас, і хтось запитає вас про ваш день", — пояснила місцева мешканка та колишня працівниця книгарні Кесі Фрісс.

Жінка додала, що недільний живий ланцюг нагадав їй про те, "наскільки особлива ця спільнота".

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