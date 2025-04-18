"Пришла за благословением": мужчина заметил "святую кошку" в церкви (видео)

На видео, снятом во время мессы на Филиппинах, кошка спокойно пьет святую воду из церковной чаши, в то время как прихожане не обращают на нее внимания. Кадры вызвали волну как умиления, так и обеспокоенности в соцсетях.

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Видео, снятое в филиппинской церкви, где рыжая с белым кошка утоляет жажду прямо из чаши со святой водой, стало вирусным в TikTok. Ролик, опубликованный пользователем @mattreal17, собрал более 11,7 миллиона просмотров и вызвал бурную дискуссию среди пользователей платформы.

Во время мессы, пока прихожане были сосредоточены на богослужении, кошка спокойно подошла к сосуду со святыней, встала на задние лапы и стала жадно пить воду, щурясь от удовольствия. Никто в церкви, кроме автора видео, похоже, не обратил на животное внимания.

Некоторые пользователи восприняли ролик с юмором, прозвав животное "святой кошкой" и шутя, что он очищает свои грехи или восстанавливает девять жизней. Однако нашлись и те, кто воспринял увиденное всерьез, выразив обеспокоенность тем, что кошка, возможно, испытывает сильную жажду и нуждается в помощи.

"Это не смешно. Он просто хочет пить", "Бедный малыш. Эта вода ведь не предназначена для питья — она может быть грязной", "Пришел за благословением", "Теперь это кот святой", — писали они.

Издание Newsweek отмечает, что эксперты напоминают, что бродячие кошки особенно уязвимы в засушливые периоды и зимой, когда вода может быть недоступна. Организации, занимающиеся вопросами благополучия животных, подчеркивают: оставлять воду для уличных кошек — проявление сочувствия, которое может спасти им жизнь. Однако при этом важно соблюдать осторожность, чтобы избежать риска распространения инфекций и не навредить ни животным, ни людям.

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